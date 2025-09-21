leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartel de la prueba.

La I Quedada Ciclista de la Senda de los Bosques del Año del Bierzo concienciará sobre la necesidad de su conservación

Se celebrará el 11 de octubre y saldrá a las 11 horas del mirador de Peña Congosto

Leonoticias

Leonoticias

León

Domingo, 21 de septiembre 2025, 12:58

La Asociación Bierzo Vivo, la ONG Bosques Sin Fronteras y la empresa de eventos deportivos La20veinte celebrará el próximo día 11 de octubre la I Quedada Ciclista de la Senda de los Bosques del Año, que partirá a las 11 horas del mirador de Peña Congosto.

La cita, que estaba prevista en el marco del Festival Villar de los Mundos pero tuvo que aplazarse debido a los incendios que asolaron la comarca durante el mes de agosto, busca rendir homenaje a dos espacios naturales galardonados como Bosque del Año en España y concienciar sobre la necesidad de su conservación y gestión sostenible para prevenir futuros incendios.

El recorrido tiene 25 kilómetros y 617 metros de desnivel y conecta el Zofreral de Cobrana -Bosque del Año 2025- con el Soto de Villar de los Barrios -Bosque del Año 2024-, en un descenso tranquilo que mostrará la diversidad paisajística del Bierzo.

Así, los participantes podrán contemplar la vegetación mediterránea a los bosques atlánticos, pasando por viñedos, frutales y la pintoresca Senda de los Canteros junto al río Boeza. Además, con un poco de suerte, podrán disfrutar de la riqueza faunística de la zona, donde habitan ciervos, corzos, zorros, jabalíes y aves rapaces como el águila real o el buitre leonado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un vehículo se queda atrapado en el agua ante la nueva avería de la calle Príncipe
  2. 2 Sube a nivel 2 el incendio de Pendilla de Arbas y obliga a desalojar Tonín por «amenaza seria»
  3. 3 Roba un vehículo con las llaves puestas y le pillan atracando un supermercado
  4. 4 Las tres viviendas de lujo que están a la venta en León y alfoz
  5. 5 La Cultural no aprende la lección
  6. 6 Preocupación entre los amantes de las setas: la temporada micológica se prevé «complicada» por una sequía «terrible»
  7. 7 El incendio «provocado» de Pendilla tuvo siete focos y fue «amenaza seria» con la tormenta
  8. 8 Evacúan a un motorista herido tras caer al río en los Picos de Europa
  9. 9 Detienen a una banda itinerante tras perpetrar un robo en un chalé de Villaquilambre
  10. 10 La localidad leonesa que alquila su teleclub por 200 euros al mes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elbierzonoticias La I Quedada Ciclista de la Senda de los Bosques del Año del Bierzo concienciará sobre la necesidad de su conservación

La I Quedada Ciclista de la Senda de los Bosques del Año del Bierzo concienciará sobre la necesidad de su conservación