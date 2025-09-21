La I Quedada Ciclista de la Senda de los Bosques del Año del Bierzo concienciará sobre la necesidad de su conservación Se celebrará el 11 de octubre y saldrá a las 11 horas del mirador de Peña Congosto

La Asociación Bierzo Vivo, la ONG Bosques Sin Fronteras y la empresa de eventos deportivos La20veinte celebrará el próximo día 11 de octubre la I Quedada Ciclista de la Senda de los Bosques del Año, que partirá a las 11 horas del mirador de Peña Congosto.

La cita, que estaba prevista en el marco del Festival Villar de los Mundos pero tuvo que aplazarse debido a los incendios que asolaron la comarca durante el mes de agosto, busca rendir homenaje a dos espacios naturales galardonados como Bosque del Año en España y concienciar sobre la necesidad de su conservación y gestión sostenible para prevenir futuros incendios.

El recorrido tiene 25 kilómetros y 617 metros de desnivel y conecta el Zofreral de Cobrana -Bosque del Año 2025- con el Soto de Villar de los Barrios -Bosque del Año 2024-, en un descenso tranquilo que mostrará la diversidad paisajística del Bierzo.

Así, los participantes podrán contemplar la vegetación mediterránea a los bosques atlánticos, pasando por viñedos, frutales y la pintoresca Senda de los Canteros junto al río Boeza. Además, con un poco de suerte, podrán disfrutar de la riqueza faunística de la zona, donde habitan ciervos, corzos, zorros, jabalíes y aves rapaces como el águila real o el buitre leonado.