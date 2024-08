Los pueblos del apagón telefónico del Bierzo se unirán para manifestarse en Ponferrada

Carmen Ramos Ponferrada Sábado, 31 de agosto 2024, 09:12 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Los pueblos del Bierzo no se resignan al abandono. Quieren dar visibilidad a su malestar por los problemas graves que sufren, por ello se han puesto manos a la obra para unirse en un frente común para que se les oiga su voz, alto y claro en una gran manifestación en Ponferrada.

Los habitantes de la zona de La Somoza en Villafranca del Bierzo fueron los primeros en echarse a la calle con una gran manifestación que sacó a la calle a 300 personas y que recorrió en el mes de abril las calles de la villa del Burbia. Ahora buscan la unión de todos los pueblos de la comarca que como ellos sufren el olvido de las administraciones y las consecuencias de la falta de servicios en una España que más que vaciada, vacían.

«Hay muchos, no somos solo los pueblos de La Somoza que nos manifestamos en Villafranca sino que hay otros en El Bierzo que están en la misma situación», lamentó una de las vecinas, Marga Muñoz. Por ello están intentando sumar esfuerzos «contactando con otros pueblos que están en la misma situación para organizar una manifestación en Ponferrada», avanza.

La protesta que protagonizaron los vecinos en abril estuvo movida por el ánimo de conseguir que «no se mate a La Somoza» ya que la falta de cobertura de telefonía fija y móvil hace imposible la teleasistencia e inviable que los mayores puedan permanecer en sus pueblos.

Incomunicados

«Es un problema muy grave y no estamos teniendo ningún tipo de respuesta positiva por parte de Telefónica que es la compañía que debería hacerlo», explica esta vecina de La Tebaida. Y es que pasados cuatro meses desde el apagón que se produjo al retirar las líneas de cobre sin tener ninguna otra posibilidad siguen incomunicados y si tener ninguna respuesta de la operadora más allá de las buenas palabras de que instalarían sistemas más modernos.

«Es inadmisible la situación, una incomunicación total, ni telefonía fija a través de fibra, ni telefonía móvil, estamos aislados», lamenta. «Si tenemos cualquier problema, un accidente, lo que sea, no podemos comunicarnos con nadie, que ya ha pasado de hecho, sino que, además, no tenemos fibra, la comunicación por satélite, que es lo que nos están vendiendo actualmente no funciona, es un desastre, no podemos ver ni siquiera un canal de televisión bien, no podemos hacer una llamada adecuadamente», remarca.

Una situación de abandono que denuncian que se hace extensiva también a otros servicios fundamentales como la asistencia sanitaria y las infraestructuras. «Es un abandono absoluto porque no somos rentables, por desgracia las empresas se mueven por la rentabilidad y el Gobierno debería hacer lo que fuese por garantizar unos servicios mínimos para todos los ciudadanos de forma adecuada y no lo están».