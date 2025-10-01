El PSOE de León recurrirá el pleno de Villafranca por considerarlo nulo Los socialistas reclaman a Anderson Batista que entregue su acta de concejal

Elbierzonoticias Ponferrada Miércoles, 1 de octubre 2025, 14:02 Comenta Compartir

El PSOE de León anuncia que recurrirá el pleno extraordinario celebrado este miércoles, 1 de octubre, en Villafranca del Bierzo y en el que se aceptó la renuncia del hasta ahora regidor socialista, Anderson Batista, y se entregó el bastón de mando al PP. El PSOE considera que esa sesión extraordinaria es nula al no cumplir con los requisitos legales establecidos.

Los socialistas agradecen la labor desarrollada por Batista, «siempre a favor de la ciudadanía», pero para garantizar la «estabilidad institucional y asegurar el futuro del municipio», le reclaman la entrega de su acta como concejal.

«Agradecemos el trabajo realizado por el alcalde saliente Anderson Batista, pero pedimos responsabilidad. Entregar el acta es el paso necesario para que Villafranca del Bierzo siga contando con un gobierno progresista que defienda los intereses de su ciudadanía frente a los intentos de manipular la voluntad popular», indicó el secretario de Política Municipal del PSOE, Octavio González.

El objetivo es abrir la puerta a la continuidad de un proyecto socialista y reafirmar el compromiso con la legalidad, la transparencia y la defensa de los intereses de la ciudadanía. «Ninguna institución puede funcionar al margen de las normas que la rigen. Por ello recurriremos este pleno, que debe ser anulado. Nuestra obligación es garantizar que las instituciones funcionen con transparencia y respeto a la democracia», finalizó González en un comunicado.