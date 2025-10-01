leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo.

El PSOE de León recurrirá el pleno de Villafranca por considerarlo nulo

Los socialistas reclaman a Anderson Batista que entregue su acta de concejal

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Miércoles, 1 de octubre 2025, 14:02

El PSOE de León anuncia que recurrirá el pleno extraordinario celebrado este miércoles, 1 de octubre, en Villafranca del Bierzo y en el que se aceptó la renuncia del hasta ahora regidor socialista, Anderson Batista, y se entregó el bastón de mando al PP. El PSOE considera que esa sesión extraordinaria es nula al no cumplir con los requisitos legales establecidos.

Los socialistas agradecen la labor desarrollada por Batista, «siempre a favor de la ciudadanía», pero para garantizar la «estabilidad institucional y asegurar el futuro del municipio», le reclaman la entrega de su acta como concejal.

«Agradecemos el trabajo realizado por el alcalde saliente Anderson Batista, pero pedimos responsabilidad. Entregar el acta es el paso necesario para que Villafranca del Bierzo siga contando con un gobierno progresista que defienda los intereses de su ciudadanía frente a los intentos de manipular la voluntad popular», indicó el secretario de Política Municipal del PSOE, Octavio González.

El objetivo es abrir la puerta a la continuidad de un proyecto socialista y reafirmar el compromiso con la legalidad, la transparencia y la defensa de los intereses de la ciudadanía. «Ninguna institución puede funcionar al margen de las normas que la rigen. Por ello recurriremos este pleno, que debe ser anulado. Nuestra obligación es garantizar que las instituciones funcionen con transparencia y respeto a la democracia», finalizó González en un comunicado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan un nuevo tramo de muralla en León oculto durante más de un siglo
  2. 2 Las llamas se ceban con una planta de reciclaje de León que ardió toda la noche
  3. 3 La asistenta de un anciano retira 10.000 euros de su cuenta tras hacerse con sus claves
  4. 4 Vuelca con su coche de madrugada tras salirse de la vía en una carretera provincial de León
  5. 5 Mata a rastrillazos a una gata en Cacabelos y se atrinchera en su casa
  6. 6 Las Peñas de San Froilán vuelven a León el 11 de octubre, pero con varias restricciones
  7. 7 Invitan a los leoneses a pasar el festivo de San Froilán en un centro comercial de Valladolid
  8. 8 El pueblo más pequeño de León urbaniza su plaza Mayor con 173.000 euros y césped artificial
  9. 9 Dos detenidos por cultivo de 35 plantas de marihuana en un pueblo de León
  10. 10 Monitorizan dos osos pardos en la zona de Laciana donde se han registrado ataques

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elbierzonoticias El PSOE de León recurrirá el pleno de Villafranca por considerarlo nulo

El PSOE de León recurrirá el pleno de Villafranca por considerarlo nulo