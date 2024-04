«El PSOE no jugó limpio al apartarme cuando me denunciaron por prevaricación»

«Alegría y alivio». Son los dos calificativos con los que la alcaldesa de Fabero, Mari Paz Martínez, acoge la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal de Ponferrada que la absuelve, junto a dos funcionarios del Ayuntamiento, de un presunto delito de prevaricación en la contratación de trabajadores.

La primera edil de Fabero se felicita por haberse quitado «la espada de Damocles» que llevaba encima desde hace ocho años, que es el tiempo que se ha alargado el proceso judicial que arrancó con la denuncia presentada por el entonces concejal de Ciudadanos, Andrés Pérez. Todo ello teniendo en cuenta que el juicio «se suspendió tres o cuatro veces por causas ajenas», recuerda.

Mari Paz Ramón siempre defendió su inocencia y lo ha vuelto a hacer tras conocer una decisión con la que considera que «se ha hecho justicia» porque «siempre lo dijimos, que no había nada, porque eran «procesos limpios de siempre que llevamos haciendo así desde hace veinte años y nunca nadie había dicho nada». Insiste en que «personalmente, yo soy la última que entra en ese proceso porque soy la que firmo».

De hecho, la sentencia absolutoria reconoce que no ha quedado acreditado que la alcaldesa de Fabero «ordenara, sugiriera o diera instrucciones a los miembros de la Comisión de Selección para que procedieran a designar a estas personas para su contratación temporal como personal laboral favoreciéndoles frente a otros solicitantes de la bolsa de empleo».

«Fue un tema político y ahora ya quedó solventado», remarca la regidora municipal, que se alegra tanto por ella como por los dos funcionarios «porque a este personal tenemos que apartarlo de estos juegos políticos cuando al gente trabaja como está trabajando».

«El PSOE no jugó limpio»

La alcaldesa de Fabero también ha tenido unas palabras para el PSOE, partido que la suspendió de militancia de forma cautelar debido al procedimiento judicial abierto por presunta prevaricación en la contratación de trabajadores y a la que llegaron a pedir incluso la dimisión.

Mari Paz Ramón considera que «no se jugó limpio porque no se puede tratar así a los compañeros porque cualquier persona te denuncia y nos denuncian a los que estamos a pie de calle, los que están de senadores y de diputados no les llegan las denuncias del vecino».

Por ello tiene claro que faltó respeto en la decisión de los socialistas de apartarla del partido. «Yo en ese momento no me sentí respetada con las formas», lamenta la primera edil de Fabero, pero advierte: «yo voy a seguir trabajando como lo he hecho hasta ahora».