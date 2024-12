El PSOE denuncia que el plan sanitario para El Bierzo «no tiene financiación»

Elbierzonoticias Ponferrada Martes, 17 de diciembre 2024, 19:52 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

El procurador socialista Javier Campos interpelará esta semana al consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, con una pregunta directa que evidencia el abandono sistemático de la Junta hacia la comarca berciana: «¿Cómo explica la Junta de Castilla y León que la tasa de médicos por habitante en el área del Bierzo sea la más baja de la comunidad con diferencia?»».

Basándose en el reciente estudio del Consejo de Colegios Oficiales de Médicos de Castilla y León, Campos ha denunciado que el Bierzo sufre una situación sanitaria dramática, con la tasa de médicos más baja de toda la comunidad, 340 por cada 100.000 habitantes, frente a los 468 de media autonómica y los 481 de León. Esta diferencia, que alcanza casi un 30% respecto al resto de León, ha llevado a la comarca al borde del colapso sanitario.

«El Bierzo es el ejemplo más crudo de cómo la Junta está desmontando la sanidad pública. Esto no es un error de gestión, es un abandono calculado que obliga a los bercianos a aceptar la privatización encubierta de la sanidad. No vamos a permitirlo», ha declarado Campos.

El socialista ha recordado los efectos devastadores de esta situación: listas de espera insoportables, como en Traumatología, donde las citas se retrasan año y medio; servicios vitales desatendidos, con oncología funcionando con un médico de los cuatro necesarios y sin especialistas de planta, un único cardiólogo para 135.000 habitantes, anestesistas en mínimos y servicios como radiodiagnósticos limitados a urgencias. «Esto no es sanidad pública, es una humillación para los bercianos y bercianas», ha añadido.

«Beneficiar a las clínicas privadas»

Campos ha denunciado que la estrategia de la Junta responde a un propósito claro: beneficiar a las clínicas privadas de Ponferrada, que sí cuentan con especialistas que la sanidad pública no tiene, muchos de ellos salidos del propio sistema público. «No hay incentivos para atraer médicos, no hay recursos, no hay voluntad política. Lo que hay es una Junta que decide quién tiene derecho a una sanidad digna y quién no», ha señalado el socialista.

El procurador ha cargado duramente contra la respuesta de la Junta a esta crisis. «Un vídeo publicitario y un plan sanitario sin financiación ni presupuesto. Esa es la solución que nos ofrecen, mientras el sistema sanitario del Bierzo agoniza. Esto es jugar con la vida de la gente y hacerlo de manera deliberada», ha sentenciado.

Campos exigirá al consejero explicaciones claras y soluciones inmediatas para revertir esta situación: una dotación real de personal sanitario, medidas concretas para cubrir las plazas vacantes y un compromiso firme con la sanidad pública. «El Bierzo no es de segunda, aunque la Junta lo trate como tal. Y si no saben garantizar una sanidad digna, de calidad y universal, que dejen paso a quienes sí pueden», ha concluido.