Producto leonés, casi 200 trabajadores y previsión de expansión: los ejes de Alcampo en León

La marca comercial Alcampo ha llegado a la provincia de León con ánimo de ser un referente en los supermercados de la provincia, después de adquirir las tiendas que hasta ahora eran de la marca Día.

Tal y como ha dado a conocer Oscar Monclús, director de Alcampo en León en una entrevista con leonoticias, en este mes de junio han sido doce supermercados los que la marca ha abierto en la provincia de León y que sitúan cuatro en la ciudad, dos en Ponferrada y el resto repartidos en Astorga, Bembibre, Cistierna, La Robla, San Andrés del Rabanedo y Villablino. Un proyecto que comenzó el pasado 30 de mayo con la inauguración del supermercado abierto en avenida Reyes Leoneses, 27 (Polígono Eras Renueva).

Puestos de trabajo

Tal y como ha explicado Monclús, este desembarco se basa en tres ejes como son la utilización de producto leonés, la creación de 200 puestos de trabajo y la previsión de expansión. Sobre los puestos de trabajo, el director leonés ha destacado que la firma ha mantenido el 100 por cien de los trabajadores de Día mientras estudiaban nuevas incorporaciones. «Hay once nuevas contrataciones hechas y estamos viendo el arranque de las tiendas para ir consolidando esas plantillas y en aquellos supermercados más estacionales reforzar la misma ahora en verano», puntualizó el director.

Respecto a la inversión realizada, Monclús ha evitado dar dato señalando que no se han finalizado la transformación de las tiendas Día en Alcampo. «Conforme vamos viendo las transformaciones en algunas tiendas vamos viendo si hay que hacer algún trabajo más por lo que no es un dato cerrado», destacó el director quien subrayó la amplitud de la operación que engloba 224 supermercados en toda España. «Es un proyecto muy potente que nos va a dar mucha presencia en las provincia de Castilla y León donde todavía Alcampo no estaba implantado».

Referencias

Con más de 7.000 referencias en sus estanterías, Monclús ha destacado los productos de marca propia «que tienen un plus de calidad, no siempre esa marca propia es el precio más bajo sino que está relacionado con la calidad», puntualiza.

En este mismo sentido, el director ha destacado la línea exclusiva de productos agrarios de producción controlada. «Hay más de 200 productos de alimentación con orígenes reconocidos que surgen de proyectos de sostenibilidad que aportan un poco más de valor al producto», añade.

Producto de proximidad

El producto de proximidad es otra de sus grandes apuestas. «Estamos ya en conversación con bastantes proveedores. Tenemos ya algunos como es Palcarsa, Cecinas Pablo, colaboramos con la Denominación de Origen Protegida de Reineta del Bierzo y hemos incorporado Cárnicas Prieto con productos como el botillo, el chorizo, la costilla adobada… También trabajamos con IPSA...La idea es seguir ampliando», puntualizó.

Así, el director aseguro sentirse muy ilusionado con este trabajo de transformación de las tiendas cuyo objetivo ahora es consolidar «incrementar ventas y poder seguir con la expansión», concluyó.