El PP de Cacabelos se desmarca de la solicitud de zona catastrófica

Elbierzonoticias Ponferrada Viernes, 28 de junio 2024, 09:58 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

El Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Cacabelos se ha desmarcado de la intención del equipo de gobierno de que la villa del Cúa sea declarada Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil tras la granizada que sacudió este municipio la pasada semana, causando daños sobre todo en el campo.

De este modo, los populares no apoyarán la propuesta en el Pleno Extraordinario de este viernes, 28 de junio, ya que consideran que este acuerdo nada tiene que ver con lo ocurrido el pasado día 18, «si no, más bien con aprovecharse de estos hechos para ver si se caza alguna subvención, con el riesgo que ello supone al no poder justificar en el futuro dichos extremos».

Y es que dicha solicitud llega a la sesión plenaria, según el PP, sin informes técnicos o jurídicos, de valoración de daños de ningún organismo público o privado o de Protección Civil ni de la Policía Local que determine daños a bienes públicos o privados. Tampoco consta un plan operativo específico de Protección Civil o informes que determinen daños en el pabellón y el mercado municipales.

Así, desde el PP han vuelto a mostrar su solidaridad con todos los afectados por las tormentas, «que están poniendo en riesgo a todo el sector primario del Bierzo» pero consideran que no pueden refrendar con su voto «esta forma de proceder innoble, por no decir inmoral, por parte del equipo de gobierno socialista de Cacabelos», aunque tampoco serán un obstáculo para su tramitación, «sabedores del riesgo que ello supone».