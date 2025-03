Un ponferradino, mejor cocinero gallego de 2025, con un plato «con esencia berciana»

Alberto P. Castellanos Domingo, 23 de marzo 2025, 14:07 Comenta Compartir

El Fórum Gastronómico que se celebra estos días en A Coruña ha visto como un cocinero leonés, Víctor Basante, un ponferradino afincado desde hace años en la comunidad vecina ha sido elegido Mejor Cociñeiro Galego 2025.

De raíces bercianas, pero enamorado de Laxe desde bien pequeño, su vocación por la cocina se despertó cuando tenía 18 años. Estudió en A Coruña y, después de pasar por cocinas de hoteles y restaurantes de Galicia, Baleares y Canarias, en 2019 abrió su primer restaurante: A Pracería.

Ahora, en Arrueiro quiere ofrecer un enfoque más personal. Un restaurante pequeño con un ambiente relajado que permite desarrollar una cocina con mimo, detalle y sensibilidad. Estar más presente, poder hablar con el cliente y ofrecer un trato cercano y familiar. Propone un viaje de 6 pases hacia la autenticidad, menú gastronómico con el producto como protagonista y que varía según la temporada y el mercado.

Ampliar La creación que le ha convertido en Mejor Cocineiro Galego de 2025. Galicia Fórum Gastronómico

Un trabajo que ha querido plasmar en el plato que, según dice él mismo tiene «esencia berciana«, y le ha llevado a ganar un premio tan importante como el de mejor cocinero de Galicia: una merluza cocinada a baja temperatura, noventa grados, durante seis minutos, y acompañada por un pil pil frío y una mantequilla de chorizo con tirabeques confitados.

Un triunfo que llega después de una juventud en la que no tenía muy clara su vacación. Llegó a repetir segundo de Bachillerato en Ponferrada porque no sabía lo que quería estudiar. Fue en clases particulares cuando conoció a un chico que había estudiado cocina y Víctor comenta que «me iba contando cosas y dije, a lo mejor esto puede ser lo mío». Así que apostó con todo a ello y desde entonces «me he dedicado única y exclusivamente a la cocina», aunque reconoce que es un oficio muy sacrificado, «son muchas horas de trabajo en las que tu familia y tus colegas están disfrutando, te pierdes muchas eventos familiares, muchas cenas de amigos, es sacrificado pero bueno al final es mi vocación y unas cosas compensa otras».