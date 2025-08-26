El ponferradino Aitor Otamendi se corona en Castilla y León y demuestra un talento imparable El jóven de tan sólo seis años ha conseguido el galardón de la categoría Rookie en el Campeonato de Karting de Castilla y León, la segunda competición más importante de España

El joven piloto berciano Aitor Otamendi, de tan solo seis años, ha logrado un hito histórico en el automovilismo al proclamarse vencedor de la categoría Rookie en el Campeonato de Karting de Castilla y León, la segunda competición más importante de España. El piloto, patrocinado por Global Mining Maintenance (GMM), se convierte en el más joven en conquistar esta prueba oficial y federada, consolidándose como una de las grandes promesas del karting en Castilla y León y en el panorama nacional.

La victoria tuvo lugar este fin de semana en el circuito de Kotarr en Burgos, donde Aitor se impuso con gran autoridad en una emocionante carrera. Además, el ponferradino se llevó el premio de la pole position, confirmando su talento y meteórica progresión.Con esta victoria se proclama campeón de Castilla y León, un título que le abre ahora las puertas para competir en el Campeonato de España.

Aitor llegaba con la presión de que solo le valía ganar ambas carreras para proclamarse campeón, y no solo lo logró, sino que además partió desde la pole position, firmó las vueltas rápidas en las dos mangas y aventajó al segundo con una diferencia pocas veces vista.El rendimiento de Otamendi fue brillante y arrollador, consiguiendo además la vuelta más rápida de la carrera con un 1:22.708, muy por delante del resto de pilotos y una clara muestra de su dominio en el circuito.

Desde el inicio dejó claro que no tenía rival. Con un ritmo sólido y constante fue ampliando la distancia respecto a sus competidores hasta cruzar la meta en primera posición, parando el crono en 8:20.195 tras completar seis vueltas.

Un talento precoz

Aitor se subió por primera vez a un kart con apenas 3 años y ahora, a punto de cumplir 7, lo celebra con esta gran victoria en su palmarés. Aitor ha inscrito su nombre en la historia del automovilismo de Castilla y León y se proyecta como uno de los referentes más jóvenes del karting español.

Marco Antonio Fernández, CEO de Global Mining Maintenance, expresó el orgullo de la compañía por este logro:

«Para nosotros es un honor acompañar a Aitor en este camino. Su esfuerzo, disciplina y pasión representan valores con los que en GMM nos sentimos plenamente identificados. Creemos que este es solo el inicio de una trayectoria brillante que llevará muy lejos al automovilismo berciano, castellano y leonés, y también al español.»

Raíces bercianas y asturianas

Aunque nacido y residente en Ponferrada, Aitor tiene profundas raíces en Asturias: su padre es natural de Oviñana-Cudillero y su madre de Langreo. Además, pertenece a la familia Otamendi, con una reconocida tradición en el mundo de las carreras automovilísticas.

Con este triunfo, el joven piloto se consolida como una de las grandes promesas del karting en Castilla y León y en España, confirmando que el Bierzo sigue dando talentos llamados a hacer historia.

