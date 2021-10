La plataforma sanitaria ve «perjudicial» un acuerdo con la Xunta sin acabar con la «precariedad» de la sanidad en El Bierzo

La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública del Bierzo y Laciana considera «perjudicial» para los usuarios del área sanitaria la idea de la Junta de establecer acuerdos con la Xunta de Galicia para extender la asistencia sanitaria en el Hospital Universitario de la comarca a los habitantes de Valdeorras (Orense) sin antes resolver la «precariedad» que existe en este momento provocada por la falta de profesionales y el cierre de centros.

«Entendemos que con la situación hospitalaria que hay de falta de especialistas y las deficiencias en Atención Primaria, con dificultades para atender a la población que tenemos, que no le estamos prestando la calidad asistencial que le corresponde, nos parece perjudicial el incremento de usuarios a un área de salud que está muy sobrecargada y con falta de profesionales», explicó su portavoz, Pilar Martín Coruña.

Una situación que se puso de manifiesto en la última asamblea celebrada por el colectivo en la que sus integrantes lamentaron, además, que la gerencia del Hospital del Bierzo «no tenga ningún tipo de información» al respecto.

«Si hubiese la dotación adecuada no habría ningún problema, pero teniendo los problemas que tenemos de falta de profesionales y cierre de centros nos parece que no es adecuado ni conveniente para esta zona», subrayó Martín Coruña.

Los integrantes de la plataforma sanitaria no entienden que por parte la Junta favorezca este tipo de acuerdo en la actual situación. «Si no das una calidad asistencial es inconcebible que aumentes la población a atender», todo ello teniendo en cuenta que la población del área sanitaria de O Barco sumaría unos 13.000 usuarios más a la atenión sanitaria en el Bierzo. «Es increíble que teniendo la precariedad que hay en este momento se piense en ampliar el número de usuarios cuando ahora es muy deficitaria», recalcaron.

Listas de espera

En otro orden de asuntos, la plataforma ha vuelto a denunciar que Sacyl «enmascara» las listas de espera y ha arremetido contra el aumento de los días de espera para ser intervenido. Considera «mucho más grave aún» la situación de las listas de espera para consultas y pruebas que resultan determinantes para emitir un diagnóstico. «Si no te ve un especialista no se te detecta el problema que uno tenga», señalan. Entiende que esta situación es una de las consecuencias de la pandemia de la Covid-19. «La falta de profesionales y la no sustitución ni cobertura de plazas genera lo que estamos viendo, una precariedad en la asistencia que es grave», apuntó la portavoz del colectivo.

En su último enuentro, la plataforma aprovechó para ultimar los informes que llevará a la asamblea general de todas las plataforma regionales que se celebrará el día 13 de noviembre en Valladolid.