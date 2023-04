La plataforma sanitaria denuncia que la Radioterapia en el Hospital del Bierzo está «olvidadísima» para la Junta

La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública del Bierzo y Laciana denuncia que la implantación del servicio de Radioterapia en el primer centro sanitario de la comarca está «olvidadísima» para la Junta de Castilla y León.

«La Radioterapia la tienen olvidada, cuántos años llevamos pidiendo que llegue al Hospital del Bierzo, no es una cuestión de poco tiempo, llevamos años reclamando este servicio», lamentó la portavoz del colectivo, Pilar Carrasco.

De esta forma, la Plataforma sale al paso de las últimas declaraciones del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que se comprometió la pasada semana en Ponferrada a «no abandonar el proyecto público» a pesar de la puesta en marcha de la unidad privada de la mano de la Clínica Ponferrada con la que anunció que se concertaría la prestación del servicio «para que se pudiera dar la atención lo antes posible», apuntó.

«Está claro que lo tienen olvidadísimo y el primer paso que dan es hacia la privada, blanco y en botella», señaló Carrasco.

Desde la Plataforma en Defensa de la Sanida Pública del Bierzo y Laciana lamentan, en este sentido, las promesas vacías y los compromisos que nunca se materializan para dotar al Hospital Universitario de ese tratamiento tan necesario y en muchos casos vital para los pacientes oncológicos mientras se ven obligados a seguir desplazándose a León para recibir asistencia con los consiguientes inconvenientes.

«No se cumple nunca, que más nos da que nos diga que no se olvida si no se hace nunca realidad, no podemos creérnoslo», concluyó la portavoz de la Plataforma.