La plataforma 'Asi non' denuncia el «desconocimiento» de Maroto sobre la problemática de macroproyectos energéticos

La plataforma 'Asi non' aprovechó la visita de la ministra de Industria, Reyes Maroto, a Ponferrada para entregarle una carta explicando la «dramática problemática» de los macroproyectos energéticos planteados en el Bierzo y La Cabrera. Tras la entrevista mantenida, el colectivo denunció el «desconocimiento» de la ministra sobre esta problemática y también sobre la legalidad vigente respecto al nuevo Real Decreto Ley 20/2022 «que agiliza la tramitación de los macroproyectos dejando sin garantías trámites como la declaración de impacto ambiental y anulando el derecho a la participación ciudadana».

«Denunciamos ante la ministra de Industria que no se está siguiendo la propia ley que enmarca esta transición energética que es la Ley De Cambio Climático Y Transición Energética al no cumplir con sus principios de biodiversidad y conectividad de unos ecosistemas que necesitamos para enfrentar el reto del cambio climático», señalaron y afirmaron que no se está contando con la ciudadanía y con los territorios «que han manteniendo estos espacios a través de un desarrollo sostenible y unas economías locales que se llevaría por delante esta industria que no se puede considerar verde, porque el cemento en suelo rústico forestal o agrario es contaminación».

A juicio del colectivo tampoco se han tenido en cuenta las alegaciones sobre turismo de los ayuntamientos afectados tramitadas por este Ministerio. «Por ejemplo su ministerio también es parte de la tramitación de una declaración de impacto ambiental positiva de unos aerogeneradores de 200 metros de altura en la que en pleno Camino de Santiago, en zona con normas urbanísticas BIC, los peregrinos y peregrinas disfrutarán, sin embargo, de una sombra móvil y un gran zumbido justo sobre sus cabezas», añadieron, a la vez que confiaron en que la ministra de Transición Energética les reciba y atienda «de verdad nuestras reclamaciones, ya que con esta actitud de esta ministra de no entrar a dialogar el asunto seriamente, nos abocan a tratar todo esto formalmente en los juzgados».

«Nulo» compromiso de autoridades locales y provinciales

Además, la plataforma 'Asi non' denunció «el nulo compromiso» de cargos públicos locales y provinciales con esta problemática, «que lejos de mostrar una postura de defensa del territorio ante la ministra, se muestran preocupados por mantener la normalidad de la visita sin sobresaltos y remitiéndonos a la legalidad vigente, legalidad que como hemos señalado ya, demuestran desconocer».

En ese sentido, creen que estos representantes públicos tienen mucho que decir en este asunto «y es su obligación defender y trabajar por un futuro digno y sostenible para todas las personas que habitan el Bierzo y Cabrera». «Si hay voluntad política por su parte, el expolio que significaría la instalación de los macroproyectos energéticos se podría parar. De lo contrario, serán cómplices y consentidores del expolio de nuestros recursos naturales en favor de las grandes industrias y corporaciones energéticas», concluyeron.