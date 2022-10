Marcha Blanca entre Villablino y Ponferrada. / César Sánchez

La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública se movilizará en enero si la Junta no refuerza especialistas en el Hospital del Bierzo El colectivo considera que el consejero de Sanidad visitó Villablino para «pagar una deuda» tras la última Marcha Blanca a Valladolid y advierte que «está muy acostumbrado a que durante muchos años nos digan lo que queremos oír y luego no se cumpla nada de lo prometido por lo que no vamos a dejar de trabajar en futuras y no muy lejanas movilizaciones»