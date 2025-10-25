leonoticias - Noticias de León y provincia

Incendios forestales.

Piden instalar puntos de atención a los ciudadanos afectados por los incendios

Algunos vecinos ya las han solicitado e incluso cobrado

Sábado, 25 de octubre 2025, 11:08

Desde Coalición por El Bierzo Molinaseca han recordad a todos los vecinos del municipio que ya pueden solicitar las ayudas económicas para paliar los efectos provocados por el incendio que se produjo el pasado mes de agosto.

Algunos vecinos de Molina ya las han solicitado e incluso cobrado en algunos casos. Sin embargo, han detectado que una gran mayoría no solo no disponen de la información, sino que en muchos casos desconocen de la existencia de esta línea de ayudas.

CB considera que las instituciones y, más concretamente, los políticos que las gobiernan deben trabajar en la medida de lo posible por el bien estar de los ciudadanos. Por ello, y con el fin de generar políticas prácticas y accesibles que lleguen a todos los molinenses, desde el grupo municipal invitan al Ayuntamiento de Molinaseca a que instale un punto de atención y ayuda al ciudadano, debidamente publicitado, con el fin de poder informar y, en caso de no poder o no tener la capacidad de realizar la solicitud, se les facilite la gestión de este trámite.

Del mismo modo, difunden esta información entre todos los alcaldes pedáneos para que hagan lo propio en todas y cada una de las pedanías de Molinaseca, de tal modo que todos los vecinos afectados puedan acceder a las ayudas.

