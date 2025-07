El PCE pide a Mañueco que cumpla sus compromisos con la atención oncológica en el Bierzo

Elbierzonoticias Ponferrada Jueves, 17 de julio 2025, 13:34 Comenta Compartir

El Partido Comunista de España (PCE) en el Bierzo exigió a la Junta de Castilla y León que deje de anunciar promesas, en alusión a la reunión de seguimiento del Plan de Garantía Asistencial para el Bierzo del pasado martes, 15 de julio, del que terminó «como siempre, con mucha promesa y poco acto», y actúe con urgencia para garantizar la Radioterapia y los recursos oncológicos «que la comarca lleva casi una década reclamando».

«Pedimos al presidente Mañueco que escuche de una vez a la sociedad berciana, a colectivos como OncoBierzo y a su propio compañero Borja Sémper, que pide poner el esfuerzo en la prevención y en la atención del cáncer con urgencia y rapidez», declaró Isabel Maroto, secretaria comarcal del PCE.

La organización recordó que esta semana la Junta volvió a aplazar la instalación de la Radioterapia en el Bierzo a la primavera de 2026 y repitió anuncios sin plazos ni inversiones claras, «mientras los pacientes siguen desplazándose cientos de kilómetros para recibir tratamiento o lo reciben privatizado en la clínica Ponferrada».

«La salud y la dignidad de las personas no pueden esperar más. Hace falta inversión real y respeto a la ciudadanía, no titulares vacíos. No somos ciudadanos de segunda», señaló Maroto.

Por ello, el PCE del Bierzo reiteró su compromiso con la defensa de una sanidad pública y de calidad y llamó a la movilización social para lograrla, como la prevista para el día 25 de julio convocada por OncoBierzo en Ponferrada frente a la Junta y las anunciadas por las plataformas en defensa de la sanidad pública para finales de octubre con el objetivo de «defender una sanidad pública y digna» en toda la comunidad.