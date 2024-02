El PCE exige un servicio público de agua para todo el Bierzo

El Partido Comunista de España en El Bierzo (PCE) se hace eco de los incidentes en el abastecimiento de agua de Ponferrada exigiendo un servicio de agua público de manera «integral» para todo el Bierzo.

La formación reparte culpas a partes iguales entre el actual Gobierno del PP en Ponferrada y el PSOE, que ostenta mayoría en la Mancomunidad de Aguas, en un acuerdo con el PP y Coalición. En este sentido, alegan que los reventones en la red de abastecimiento acontecidos en Fuentesnuevas y Cuatrovientos «son el resultado de las políticas de privatización en los servicios más esenciales para la ciudadanía».

Desde el PCE cargan contra el pedáneo de Fuentesnuevas, Antonio Cartón (PSOE), quién criticó al PP la mala gestión de los incidentes a través de un vídeo. La formación dice «estar de acuerdo en que la gestión del PP ha sido mala» pero creen que «ha sido igual de mala que la del PSOE«. Además, critican a Cartón »su hipocresía» a la hora de exigir la reparación de la red de abastecimiento alegando «que lo pudo hacer él cuando estaba en el gobierno pero prefirió invertir en el campo de fútbol del que él era presidente». La formación apostilla además que el arreglo «fue un destrozo» y cuestiona la legalidad de la inversión.

No obstante, los comunistas creen que el mal estado de la red de abastecimiento no es exclusivo de Fuentesnuevas y Cuatrovientos y recuerda la presencia de fibrocemento en un 28 por ciento de las tuberías de la capital berciana. La formación considera que, de acuerdo con el contrato, «la empresa adjudicataria debe hacerse cargo de las reparaciones de la red de abastecimiento». En palabras de Isabel Maroto «la empresa se lleva todos los años una millonada por gestionar el agua, pero no se hace cargo de las obras». Es por ello que la gestión es la máxima expresión de lo que llaman «capitalismo de subvención» ya que consideran que «asumen los beneficios, pero no los riesgos».

Finalmente la organización insiste en «eliminar a las empresas privadas» y disolver las Mancomunidades en favor de un servicio público para todo el Bierzo y «que satisfaga las necesidades de la clase trabajadora» en lugar de «las cuentas de los empresarios».