«Mi padre lleva ocho días ingresado y no le ha visto un oncólogo»

«Mi padre lleva ocho días ingresado en el hospital y no le ha visto un oncólogo». Es la denuncia de María José García hija de un paciente oncológico ingresado en el Hospital del Bierzo con la que evidencia su malestar y su impotencia a la hora de ver como más de una semana después su progenitor sigue esperando un diagnóstico sobre el dolor con el que ingresó por Urgencias.

«En Urgencias le atendieron bastante bien pero desde que está en planta, desde el pasado sábado de madrugada, sobre la patología que tiene nadie ha respondido, no le han hecho pruebas, no hay ningún tipo de diagnóstico después de ocho días», lamenta.

Este viernes, 14 de marzo, María José explica que «le iban a dar el alta», algo a lo que se opone por el estado en el que se encuentra. «Prácticamente sigue igual que el día que ingresó en Urgencias, con un tratamiento sintomático y les he dicho que de ninguna de las maneras mi padre va para casa así porque a los dos días vamos a volver a ingresar en Urgencias», apunta.

La hija de este paciente oncológico berciano ha grabado un video denunciando la situación a la puerta de la habitación en la que se encuentra ingresado su progenitor, que ha sido difundido en redes sociales por la Asociación de Familiares y Enfermos Oncológicos del Bierzo, OncoBierzo. Insiste en que el tratamiento que le están poniendo en planta «solo es sintomático para el dolor, que podía haber recibido perfectamente desde casa sin necesidad de estar aquí en el hospital».

«Se pasan la pelota»

María José García Puerto denuncia las carencias que soportan los enfermos ingresados en planta en el primer centro sanitario de la comarca debido a la falta de oncólogos. «En una semana no ha pasado un oncólogo a ver en ningún momento a ninguno de los pacientes que hay aquí ingresados», remarca.

Explica, además, que el facultativo que está atendiendo a los pacientes ingresados «es el médico internista de turno, el residente que pasaba por ahí, el hematólogo e incluso médicos que no tienen que ver con nada de la especialidad». En su caso, lamenta que «cada uno se va pasando la pelota a otras especialidades y seguimos sin un diagnóstico claro a día de hoy».

Una situación que, a su juicio, pone en entredicho «la gestión que están haciendo del Hospital del Bierzo». «La falta de oncólogos no sabemos a qué es debido porque es una población con alto índice de cáncer en esta provincia y no hay ningún tipo de oncólogo en plantilla ahora mismo para toda esta población», indica.

La hija de este paciente oncológico pone el foco en el malestar de enfermos y familiares y en las consecuencias que se derivan de esta situación. «La gente que está en planta está indignada, ir a consultas externas es inhumano, las listas de espera con pacientes oncológicos que no pueden esperar es desolador».

«Situación desoladora»

A ello se une, para ella, el hecho de que cada día los enfermos que acuden a sus citas sean atendidos por un especialista distinto. «Los pacientes se enfrentan cada día a que en planta no lo vea ningún especialista y en consultas externas a que cada día lo vea un oncólogo nuevo que sientan allí desplazado, que no conoce al paciente, que no sabe de su patología, que no sabe de su situación familiar, no hay una empatía ni para con él ni para con sus familiares». «Realmente la situación en el hospital con los pacientes es desoladora», añade.

Por todo ello, María José García hace un llamamiento a la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo (Gasbi) para que tome medidas. «Se tiene que asegurar de que este hospital de cobertura a toda la población que vivimos en El Bierzo, que para eso tenemos una asistencia sanitaria, que tenemos tanto derecho a una asistencia sanitaria digna como el que vive en Madrid o en Barcelona, pagamos nuestros impuestos igual». «Tenemos derecho a que nos asistan de la manera que nos deben de asistir», insiste.

Una llamada que hace extensiva también a los especialistas. «El médico tiene que guiar al paciente, ese es el principal motivo por el que ejercen la medicina, ellos hacen un juramento hipocrático al empezar la carrera en el que la guía tiene que ser velar por el paciente y en este hospital no se está velando por ninguno de los pacientes que hay ingresados», lamenta.

«Nos están mintiendo»

Para la hija de este paciente oncológico ingresado en planta en el primer centro sanitario de la comarca la situación que denuncia y que le está tocando afrontar no ayuda en ningún caso a favorecer la tranquilidad a la que apela la Gasbi a pacientes y familiares.

«Desde la gerencia del hospital y los servicios sanitarios responsables de este área sanitaria del Bierzo se nos está diciendo que los ciudadanos tenemos que estar tranquilos porque el servicio de Oncología está totalmente cubierto y con garantías y eso es totalmente falso, es falso en consultas y es falso en la planta de Oncología», señala. «Que quede claro para toda la población que nos están mintiendo», concluye.