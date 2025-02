Oncobierzo espera una protesta «masiva» en Valladolid con hasta diez autobuses

Elbierzonoticias Ponferrada Lunes, 17 de febrero 2025, 13:14 Comenta Compartir

La Plataforma Oncobierzo espera una participación «masiva» este sábado, 22 de febrero, en las calles de Valladolid hasta donde llegarán hasta diez autobuses fletados por el colectivo, además de personas que se acercarán a la ciudad en coches particulares. El objetivo es protestar por la situación sanitaria del Bierzo, especialmente en el área de oncología, donde faltan profesionales para atender a los pacientes de forma adecuada.

La plataforma se muestra «muy contenta con la respuesta de los bercianos», que a día de hoy llenan ya casi nueve autobuses, por lo que esperan que de aquí al sábado se complete la lista con diez vehículos. El objetivo, según uno de los portavoces de Oncobierzo, Tito Gago, es que la Junta de Castilla y León les oiga «lo más cerca posible y que intenten poner fin a esto de una vez».

Gago lamenta que las medidas tomadas hasta el momento no están solucionando los problemas que sufre el área de Oncología del Hospital del Bierzo. «Seguimos igual que estábamos. Solo hay un oncólogo, siguen viniendo médicos de otros hospitales pero solo se dedican a pasar consulta, no hacen otra cosa y la situación sigue siendo la misma», lamenta.

La manifestación partirá a las 12 horas desde la Plaza de las Cortes de Valladolid y finalizará frente a la Consejería de Sanidad. Desde la Plataforma animan a los participantes a lucir camisetas blancas, su símbolo, como forma de convertir esta cita en una nueva «marea blanca» por la sanidad, como ya se hizo en Ponferrada el pasado 1 de diciembre. Gago recuerda que esto no es una manifestación «política» y que la plataforma está formada por enfermos y familiares que solo buscan una menor sanidad pública, según informa la Agencia Ical. «Somos una organización que no estamos ligada a ningún tipo de partido político. No queremos que la gente ve nuestra manifestación como algo político», concluye.