La obra para la filtración del agua de Villafranca costará 800.000 euros

El alcalde de Villafranca del Bierzo, Anderson Batista, desveló que la obra para conseguir la filtración y potabilización del agua de la villa y acabar con los recurrentes problemas tendrán un coste cercano a los 800.000 euros.

Batista asume que el municipio no puede acometer esa inversión y por eso ya negocia con la empresa pública Somacyl y la Diputación de León un posible convenio a tres bandas para hacer realidad esa obra y que cada una de las administraciones asuma parte del coste de la misma. «Estamos avanzando en busca de la solución», señaló en declaraciones a Ical.

No obstante el regidor aclaró que este problema se ha acrecentado con la reforma de la normativa sobre el agua potable. «Éste es problema que llevamos sufriendo décadas y se ha acentuado con el cambio de normativa. Ahora en los análisis se analizan más parámetros y si no están dentro de los límites nos obligan a no usarla. Yo no culpabilizo a los inspectores, que están haciendo su trabajo. Solo pido ayuda a los administraciones porque no contamos con los sistemas de filtración y potabilización necesarios», recordó.