Sin noticias del contrato en El Bierzo para el héroe de la DANA de Málaga

Carmen Ramos Ponferrada Miércoles, 12 de marzo 2025, 08:14 Comenta Compartir

El Bierzo parecía abrir un futuro esperanzador para el héroe de la DANA de Málaga. Mansour Konte tenía y todavía tiene todas sus esperanzas depositadas en el puesto de trabajo que le ofreció la empresa berciana World Panel 2021, dedicada a la instalación de paneles tipo sándwich, tras conocer su hazaña, pero de momento nada ha cuajado.

Mientras aguarda a que este contrato se materialice y pueda desembarcar finalmente en la comarca, el joven de 18 años de Guinea Conakrique que se hizo viral por rescatar en el mes de noviembre a una mujer atrapada en la calle por las lluvias torrenciales que azotaron a la capital malagueña, ha comenzado a trabajar con un contrato en prácticas durante tres meses en una empresa de productos cárnicos de Málaga, según han confirmado desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) de la ciudad andaluza en cuyo centro se encuentra en acogida.

«Como única opción real estaba esta», destacan, por lo que «mientras tanto sigue en el centro a la espera de que puedan sugirle otras oportunidades laborales», explican desde el CEAR. «No tenemos noticias nuevas, estamos en el mismo punto en el que estábamos, a la espera de que la empresa confirme la incorporación de Mansour y nada más», remarcan.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) de la ciudad andaluza reconoce que la inserción laboral de la gente que llega al centro de acogida «según los perfiles, no suele ser tan sencilla», aunque en el caso de Mansour fue todo lo contrario por la visibilidad que tuvo su hazaña, dado que «fue una empresa la que se ofreció directamente sin conocerle nada al contratarle».

«Otras opciones»

Mansour Konte sigue en el itinerario del CEAR de acogida en Málaga donde llegó a hacer un curso de formación necesario para que se llevara a efecto su incorporación pero de momento no ha podido unirse aún a la plantilla de World Panel 2021 en El Bierzo. Mientras aguarda la llamada del empresario Luis Villafañe propietario de la compañía que anunció su posible llegada en el mes de febrero, ha optado por esperar aprovechando este tiempo trabajando.

«Hasta dentro de un mes no nos puede decir nada, osea que puede ser que dentro de un mes nos digan que espere otro mes o que se incorpore, estamos esperando», apuntan desde el CEAR. No obstante, aseguran que Mansour «está con la idea de poder empezar a trabajar, pero claro no sabemos muy bien qué está ocurriendo». «Estamos todos a la espera y Mansour también por las expectativas que se habían generado», subrayan.

Así las cosas, tanto el centro de acogida como el joven guineano aguardan a que «nos digan la fecha de incorporación real» y mientras tanto «también se están buscando otras opciones», teniendo en cuenta que ya ha completado en su acogida en el CEAR la parte formativa y ahora solo está pendiente de la de inserción laboral.