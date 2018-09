Milagros Marcos tilda de «transición hacia la nada» la decisión del Gobierno sobre el carbón Milagros Marcos, portavoz del equipo de Gobierno de la Junta. / Margareto La portavoz del equipo de Gobierno de la Junta considera que la decisión del Ministerio de Transición Ecológica es «infundada» e incide en la «importancia que aún tiene el carbón» DANI GONZÁLEZ León Viernes, 14 septiembre 2018, 12:29

Contraria y crítica con la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de acabar con la minería del carbón el 31 de diciembre de este año, Milagros Marcos, portavoz del equipo de Gobierno de la Junta, considera que este camino que ha adoptado el Ministerio de Transición Ecológica es «infundada».

«Con el ministro Alberto Nadal conseguimos revertir la intención que el gobierno socialista ya tenía en 2010 y trabajamos a nivel europeo para que este cierre se aplazara hasta 2030. De esta manera, las térmicas podían seguir funcionando y realizar las inversiones necesarias para tener un menor impacto en el medio ambiente», afirma Marcos.

Para la consejera de Agricultura y portavoz del equipo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, esta decisión «no tiene sentido alguno», ya que la solución es realizar una «transición justa y no un cierre caprichoso». «Es que esto no es ningún tipo de transición, es un cierre anticipado y que ofrece prestaciones asistenciales y sociales, es decir, es una transición hacia el vacío y hacia la nada», lamenta Marcos, que considera que esta propuesta «no crea actividad económica alguna».

La portavoz de la Junta insiste en afirmar que el carbón «sigue siendo necesario». «Lo vimos el año pasado y sin esta energía no hubiéramos podido encender la luz de casa», añade.

«Si se tratar de subir el precio de la luz y de poner la alfombra roja a las eléctricas, Pedro Sánchez lo está haciendo muy bien. Si se trata de ayudar al medio rural y garantizar la actividad de las térmicas, avaladas por los informes de medio ambiente a nivel europeo, es algo caprichoso», concluye.