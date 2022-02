La marcha blanca avanza hacia Ponferrada

La 'marcha blanca' encara este viernes su última etapa de Cubillos del Sil hasta Ponferrada en defensa de una solución a la situación 'sangrante' que vive la sanidad pública del Laciana y El Bierzo para exigir que la Junta de Castilla y León «tenga una respuesta rápida y urgente a una situación que no se puede seguir manteniendo y no se pueden seguir planteando las mismas soluciones a problemas cuando no los han solucionado anteriormente», subrayó el alcalde de Villablino, Mario Rivas, en la salida de la protesta.