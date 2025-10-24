Estos son todos los magostos para celebrar el otoño en El Bierzo La comarca revive una de sus fiestas más tradicionales que combina gastronomía y cultura para ensalzar uno de sus productos más emblemáticos

El otoño ya se deja sentir en la comarca del Bierzo, y con él llega una de las celebraciones más esperadas y auténticas: los magostos. Alrededor del fuego, con el aroma de las castañas asadas, los bercianos reviven una tradición que une generaciones y pueblos.

Este 2025, el calendario de magostos vuelve a estar repleto de citas que recorren toda la comarca, desde El Espino hasta Torre del Bierzo. Reuniones populares, comidas al aire libre, música tradicional y un ambiente característico de la zona rodeado de un ecosistema otoñal característico donde el humo del fuego se mezcla con el jolgorio de quien comparte este momento rodeado de familia y amigos.

Desde elbierzonoticias os acercamos todas las citas para no perderse ningún magosto en El Bierzo.

Magosto en La Placa

El barrio ponferradino de La Placa encenderá las brasas el sábado 25 de octubre en la Plaza Castilla, a partir de las 20:00 horas. La Asociación El Carrascal organiza una velada que no faltará a su cita anual con castañas, panceta, chorizo, pan, vino, bizcocho y chocolate. Habrá música en directo a cargo del trío La Gozadera. El precio será de cinco euros para socios y ocho para el público general en una de las primeras grandes reuniones del otoño en Ponferrada.

Magosto en Cubillos del Sil

También el 25 de octubre, Cubillos del Sil celebrará su tradicional magosto popular, una cita que cada año reúne a vecinos y visitantes con productos típicos de la tierra. La jornada contará con actividades lúdicas y gastronomía berciana para todos los públicos a partir de las 20:30 horas en la Avenida Severo Gómez Núñez, en la zona de los bares. El precio contará con un pequeño donativo de dos euros a favor del Banco de Alimentos del Sil.

Magostos en Cacabelos

El recinto ferial de Cacabelos acogerá el sábado 25 de octubre, a partir de las 18:30 horas, el magosto organizado por la Asociación Ambi (Personas con Discapacidad Física del Bierzo). El menú incluye castañas, panceta, chorizo, pan, bebida, chocolate y la tradicional queimada. Su precio son ocho euros por persona, en una cita que combina solidaridad y sabor local.

Además, también se celebrarán magostos en distintas pedanías del municipio. En Quilós el sábado 1 de noviembre en el Centro Cívico, en Villabuena el sábado 6 de noviembre en la carpa de la fiesta, y en Pieros el martes 11 de noviembre. El pueblo cacabelense también contará con otra cita el día viernes 7 de noviembre en la plaza Mayor, donde se festejará otro magosto, en este caso organizado por el Ayuntamiento de Cacabelos.

Magosto en El Espino

Este sábado 25 de octubre a las 20:30 horas, El Espino celebra uno de los magostos más completos de las localidades situadas en la puerta de Ancares. El menú incluye empanada, chorizos al vino, brazo de gitano, café y el clásico cucurucho de castañas. El coste del mismo son diez euros. Además, habrá bingo, baile y otras actividades para mantener vivo el espíritu de la cita festiva. Es necesario inscribirse previamente llamando al 676 503 012.

Magosto de Ponferrada

El magosto de la capital de la comarca tendrá lugar el 31 de octubre a partir de las 19:00 horas en el exterior del Mercado Municipal. Organizada por el Ayuntamiento, la jornada reunirá a centenares de personas en torno al fuego y las castañas asadas. Aunque el programa está pendiente de confirmación, la cita promete llenar el centro de Ponferrada de ambiente otoñal hasta bien entrada la noche sobre las 23:30 horas.

Magosto en Fuentesnuevas

El barrio de Fuentesnuevas vivirá su magosto el 31 de octubre a partir de las 20:00 horas en el centro cívico. Por un precio de cinco euros, los asistentes disfrutarán de un bollo preñado, sopas de ajo, castañas, roscón y vino. Una cita con sabor tradicional, organizada por la Asociación El Cachapón, que siempre logra reunir a vecinos de todas las edades.

Magosto en Toral de los Vados

La Plaza de la Estación acogerá el 31 de octubre, a apartir de las 19:30 horas, el magosto popular de Toral de los Vados, con reparto gratuito de castañas, chorizo cocido, pan y bebida hasta agotar existencias.

Este evento organizado por el Ayuntamiento local en colaboración con la Agrupación motera Cuervos Rojos, contará también con música en directo para acompañar una de las celebraciones más concurridas en la estación otoñal.

Magosto de Toral de Merayo

A las 20:30 horas del viernes 31 de octiubre, el pueblo de Toral de Merayo celebrará su cita anual organizada por la Peña La Cachopa con la colaboración de varias asociaciones locales, en el que los vecinos podrán disfrutar de un menú que incluye jabalí, bollo preñado, castañas y bebida por diez euros.

Los asistentes recibirán además un cuenco de barro conmemorativo. La música correrá a cargo de Luis Ángel, en una velada que une tradición y buen ambiente.

Magosto en Valle de Finolledo

El pequeño pueblo de Valle de Finolledo se llenará ambiente festivo y música el viernes 31 de octubre a partir de las 20:30 horas. Por siete euros, los asistentes podrán disfrutar de un bocadillo de lomo con queso, roscón, castañas y bebida. La noche concluirá con una verbena popular amenizada por una orquesta. Los tickets para acceder al magosto se pueden adquirir en el Bar Pancho o a través de la comisión de fiestas.

Magosto en San Pedro de Olleros

La localidad de San Pedro de Olleros ofrecerá una cena popular el sábado 1 de noviembre, en la que incluirá bocadillo de beicon con pimientos y queso, sopas de ajo, castañas, bebida y café. Este evento ha sido organizado por la Comisión de Fiestas y la Asociación Cultural O Pincelo. El precio será de diez euros, con venta anticipada de tickets antes del miércoles 29 de octubre. La celebración se completará con bingo, sorteos y música.

Magosto en Cuatrovientos

El barrio ponferradino de Cuatrovientos se une a las celebraciones el 1 de noviembre, con una jornada vecinal que promete castañas, música y vino para acompañar el fin de semana festivo. La cita se llevará a cabo en la Plaza de los Cantos desde las 19:00 horas, habrá castañas, chorizo, sopas de ajo y música para acompañar la celebración organizada por la Asociación Vecinal Las Vías de Cuatrovientos.

Magosto en Toreno

La Sala de Exposiciones de la Plaza Mayor de Toreno acogerá el día 1 de noviembre a las 19:00 horas su Fiesta del Magosto, con reparto gratuito de castañas asadas, baile con el grupo 'La Noche' y bingo popular. Además, también habrá chocolate por tres euros y cartones de bingo por uno, en un encuentro pensado para vecinos y visitantes del pueblo.

Magosto en Villafranca del Bierzo

El Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo organiza su magosto el día 1 de noviembre a las 20:00 horas en las naves municipales de La Xirula. Por un coste de cinco euros, los asistentes disfrutarán de castañas, chorizo, panceta y bebida, acompañados por la música de la Escola de Gaitas de Villafranca.

Además de esta cita, la 'Pequeña Compostela' contará con otra celebración de la mano del II Motomagosto Amigos del Bierzo durante los días 8 y 9 de noviembre. En esta ocasión, el festejo incluirá música, paella, vino agua, café y postre desde las 12:30 horas. A las 15:00 se realizará la visita a la sede del motoclub Los Magos Independientes, en el bar El Castillo, con posibilidad de realizar diversas rutas hacia Médulas, o las pallozas de Carracedelo.

Por la tarde se realizarán diversas actividades moteras y festivas desde las 18:00, hasta proceder a la cena motera de 20:15 a 22:00, con queimada y verbena hasta las 3:00 de la madrugada.

Magosto en Onamio

En el municipio de Molinaseca, la localidad de Onamio celebrará su magosto a las 20:00 horas el sábado 1 de noviembre. El precio es de diez euros por persona, con plazas limitadas y reservas mediante WhatsApp al 659 678 033. Dichas plazas se asignarán por orden hasta completar el aforo estimado. Una noche de reencuentro en torno al fuego en los bajos de las antiguas escuelas, donde actualmente se encuentra el consultorio médico del pueblo.

Magosto en Langre

El pueblo de Langre, en Berlanga del Bierzo, reunirá a sus vecinos el próximo sábado 1 de noviembre a las 21:00 horas en la Casa del Pueblo. Las castañas serán las grandes protagonistas en una cita sencilla y tradicional, donde lo importante es compartir la velada.

Magosto en Moreda

El día 1 de noviembre a las 21:00 horas, Moreda encenderá las brasas con un menú abundante: castañas, sopas de ajo, panceta, chorizo asado, lacón con pimientos, pan y bebida. El precio para poder disfrutar del magosto es de diez euros. Los tickets estarán a la venta hasta el martes 28 de octubre.

Magosto en Villar de las Traviesas

El magosto de Villar de las Traviesas comenzará el sábado 1 de noviembre a las 20:30 horas. Por un precio de ocho euros, se servirá panceta, chorizo, pan, bebida, rosquillas caseras y castañas. Las reservas para conseguir los tickets se gestionan hasta el miércoles 29 de octubre contactando con los teléfonos 620 194 699 y 616 588 022.

Magosto en Burbia

La pedanía de Vega de Espinareda organizará el sábado 1 de noviembre un magosto para sus vecinos y visitantes que quieran disfrutar de la festividad otoñal. Desde las 18:00 horas, se realizará el magosto organizado por la comisión del pueblo, que incluye cucurucho de castañas y empanada por un precio de cinco euros.

Magosto en La Granja de San Vicente

Desde las 16:00 horas del sábado 1 de noviembre, La Granja de San Vicente, en Torre del Bierzo, acogerá un taller de repostería infantil con precios de dos euros para socios y cuatro para no socios. Posteriormente, a las 20:30 horas, los vecinos y visitantes podrán disfrutar de la cena popular con caldo gallego, bollo preñado y castañas asadas, incluyendo café y bebida.

El precio del magosto es de diez y cinco euros para adultos socios y niños socios respectivamente, y quince y diez euros para adultos no socios y niños no socios. Las inscripciones deben hacerse antes del jueves 30 de octubre en el 611 799 736. Una cita pensada para disfrutar en familia.

Magosto en Chano

La Comisión de Fiestas de Chano 2026 organiza el 1 de noviembre una jornada que combina Halloween y magosto. Desde las 18:00 horas habrá concurso infantil de disfraces, seguido del magosto a las 19:00 y cena popular a las 21:00 por un precio de diez euros en el que se incluye chichos, pan, bebida y farolillo para la posterior tirada de farolillos en la Cruz, que se llevará a cabo a partir de 23:00 horas. Después de todas las actividades y la cena, fiesta continuará en el Araña con su «Chanoween».

Por otro lado, La Asociación Sociocultural Almagarinos, paralelamente organiza su magosto el mismo día 1 de noviembre en una comida popular. Empanada, chorizo con patatas y repollo, tarta, café, chupito y castañas asadas conforman el menú. El coste para los socios es de siete euros, para el público general es de diez. Para reservar es necesario inscribirse llamando al Bar Gonçalves.

Magosto en Flores del Sil

El barrio ponferradino de Flores del Sil acogerá su gran magosto el 8 de noviembre a partir de las 20:00 horas organizado por la Asociación de Vecinos Pajariel. El precio para disfrutar de la cita es de ocho euros, seis para socios, con sorteos incluidos y ambiente festivo garantizado.

El menú incluye bollo de chorizo escaldado recién hecho, castañas asadas, bizcocho y bebida obsequiando con una jarra de barro incluida con el precio del ticket.

Magosto en Camponaraya

La villa de Camponaraya celebrará su magosto tradicional el sábado 8 de noviembre a partir de las 19:00 horas en el recinto ferial de la localidad, con reparto de castañas, vino y productos de la zona. Una cita ya consolidada en el calendario berciano donde los vecinos y visitantes de otras zonas de España podrán disfrutar por cinco euros.

Magosto en Sésamo

La cita comenzará a las 21:00 horas el sábado 8 de noviembre en las escuelas de Sésamo, en Vega de Espinareda. El coste del menú es de diez euros e incluye sopas de ajo, panceta, chorizo, pan, castañas, bebida y café. Los niños menores de diez años gratis. La cita cuenta con aforo de 80 personas y para adquirir el ticket es necesario apuntarse en Spar Sésamo o bar 300 hasta el miércoles 5 de noviembre.

Magosto en Fabero

El sábado 8 de noviembre a las 18:00 horas, la plaza Eloy Terrón de Fabero será punto de encuentro para vecinos y familias. Por tres euros los adultos y uno los niños, se ofrecerán castañas, bollos preñados, dulces y bebida. A las 19:00 horas actuará El Profesor Predente en la Casa de la Cultura, dentro del programa de Circuitos Escénicos. En caso de lluvia, la organización asegura que todas las actividades se desarrollarán en el recinto ferial.

Magosto en Villar de los Barrios

La Asociación de Vecinos La Corona prepara ya el magosto de Villar de los Barrios, que se celebrará el sábado 8 de noviembre. Esta cita, una de las más representativas del otoño en el pueblo ponferradino declarado Bien de Interés Cultural, comenzará a las 20:00 horas en la Casa de la Pradera, localizada en la calle La Era. La entrada tendrá un coste de cuatro euros para socios y seis euros para no socios.

Magosto en Páramo del Sil

El municipio de Páramo del Sil celebrará los días sábado 8 y domingo 9 de noviembre de 2025 su XVIII Magosto y Mercado Tradicional, cita declarada Manifestación Popular de Interés Turístico Provincial. Este festejo combina la degustación de castañas con un mercado de productos artesanales y locales que atrae cada año a numerosos visitantes.

La iniciativa, organizada por el Ayuntamiento de Páramo del Sil con la colaboración de la Diputación de León, busca resaltar la riqueza gastronómica de la comarca.

Magosto en Santa Marina del Sil

Santa Marina del Sil, en el municipio de Toreno, acogerá los días 8 y 9 de noviembre la XLIII Feria de las Castañas del Bierzo, una cita que combina tradición, gastronomía y cultura popular. El programa del sábado incluye una demostración de cestería tradicional desde las 16:30 horas, una tarde de magosto con degustación de castañas y productos bercianos a las 18:30, y la recreación del magosto tradicional con el grupo de gaitas Templarios del Oza, que cerrará la jornada tras el reparto de los bollos del magosto.

Por otro lado, el domingo, el Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) celebrará la jornada de Exaltación del Magosto y las Castañas, con la recepción del Castañero Mayor del Bierzo 2025, título que este año recaerá en Antonio Ovalle García, bibliólogo y creador de las colecciones «Templun Libri» del Castillo de los Templarios de Ponferrada.

Magosto en Torre del Bierzo

El ciclo de magostos cierra en Torre del Bierzo, el viernes 14 de noviembre. El Bar El Pensionista ofrecerá, desde las 18:00 horas, bollo preñado y cucurucho de castañas, el ticket tendrá un coste de tres euros. Durante la celebración se llevará a cabo una rifa de una paleta de jamón a las 21:00 horas por cada consumición entre los asistentes. Para participar es necesario inscribirse antes del lunes 10 de noviembre en el Bar El Hogar del Pensionista.

El Bierzo vuelve a encender su otoño a ritmo de magostos. Cada pueblo aporta distintas variantes características, algunos con gaitas, otros con orquestas o bingos, pero todos con la misma esencia compartida. Durante las próximas semanas, las brasas seguirán ardiendo en plazas y calles bercianas, porque en El Bierzo, el otoño siempre huele a castañas.

