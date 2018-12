Maesa notifica el despido a siete trabajadores del parque de carbones de Endesa en la central térmica de Compostilla Concentración de trabajadores de las auxliliares de Compostilla II en Cubillos del Sil. / César Sánchez La plataforma de auxiliares protagonizará este martes una marcha a pie entre Cubillos del Sil y Ponferrada, coincidiendo con la primera de las cuatro jornadas de huelga, para reclamar soluciones CARMEN RAMOS Ponferrada Viernes, 14 diciembre 2018, 15:09

La empresa Maessa, una de las ocho auxiliares de Endesa que operan en la central de Compostilla, ha notificado este viernes el despido a siete de los trabajadores que realizan su actividad del parque de carbones de la térmica ubicada en Cubillos del Sil «No hay carbón, hay actividad y les han dado la carta de despido hoy», explicó el portavoz de la plataforma de auxiliares, Alonso Roa. «La transición que tenemos nosotros son siete personas ya en casa», lamentó.

Los trabajadores temen que el resto de las compañías sigan el ejemplo y comiencen también a tomar las mismas medidas a lo largo de los próximos días con el resto de los operarios si no hay carga de trabajo y ante el mutismo que continúa manteniendo la eléctrica de cara garantizar su futuro implicándoles en las labores de desmantelamiento de las instalaciones o a través de un plan social. «Si no hay implicación por parte de Endesa, si no hay actividad, no hay carga de trabajo, las empresas nos acabarán despidiendo a todos, estas son las consecuencias que ya anunciábamos», subrayó Roa.

Reuniones en Madrid

Las auxiliares de Endesa se reunirán este lunes en Madrid con la diputada de Podemos, Ana Marcello, junto a compañeros de las centrales térmicas de Andorra y de Asturias, y con la portavoz del Gobierno para la Transición Energética, Pilar Lucio. Los trabajadores reclaman acciones ya dado que insisten en la falta de tiempo para poder acogerse a los nuevos proyectos que podrían ponerse en marcha en la comarca para dar estabilidad al empleo y a la recuperación económica.

«Se trata de arrancarles un compromiso ya no solo para nosotros sino también para toda la comarca, para que venga alguna industria fuerte para El Bierzo porque de qué nos vale que nos solucionen lo nuestro si al final estamos todos abocados a lo mismo», indicó el portavoz de la plataforma.

Huelga y marcha a pie

La plataforma de las auxiliares de Endesa protagonizarán el martes día 18 la primera de las cuatro jornadas de huelga convocadas ante el mutismo de Endesa y que repetirán el 27 de diciembre y los días 9 y 10 de enero.

Los trabajadores tienen previsto iniciar a las 9.30 horas una marcha reivindicativa desde la térmica ubicada en Cubillos del Sil hasta Ponferrada. Una protesta que finalizarán con una concentración en la plaza de Lazúrtegui de Ponferrada para reclamar una solución a un conflicto que amenaza con dejarles en la calle.

Los operarios mantienen su protesta diaria a las puertas de la central coincidiendo con la hora del bocadillo, entre las 10.00 y las 10.30 de la mañana.