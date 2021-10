La Junta concede 83.000 euros para el espacio cultural de Las Médulas y 100.000 al castillo de Ponferrada

El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Cultura y Turismo la concesión de una subvención de 83.000 euros a la Fundación Las Médulas para el desarrollo de las actuaciones arqueológicas, de investigación, protección y estudio de los frentes de explotación de la antigua mina y de yacimientos arqueológicos que lleva a cabo en el Espacio Cultural Las Médulas, así como acciones de difusión, divulgación e internacionalización de sus valores universales.

Trayectoria del paraje

Las Médulas fue declarada Monumento Histórico Artístico en 1931, adecuándose esta declaración a la normativa vigente en 1998 y ampliándose, posteriormente, el área protegida en 2007. El desarrollo económico de la Zona Arqueológica de Las Médulas y su entorno está estrechamente ligado a su consideración como paisaje cultural y, por tanto, a su inclusión en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco, así como a su declaración como Espacio Cultural en 2010, por la Junta de Castilla y León.

La Fundación Las Médulas persigue promover y consolidar la correcta valoración científica y patrimonial de Las Médulas como un verdadero paisaje cultural. La consolidación de este concepto es esencial tanto para la protección de la zona como para su promoción y difusión y de ella depende su correcto uso como recurso sostenible a largo plazo. Asimismo, y partiendo de lo contenido en el Plan de Adecuación y Usos de Las Médulas y el Plan Director de la Zona Arqueológica de Las Médulas, se definen dos planes asociados: un plan de conservación del patrimonio arqueológico y un plan de divulgación. De este modo, se contribuirá a impulsar el patrimonio cultural en esta zona, como pilar y motor de desarrollo socioeconómico sostenible, fomentando la creación de empleo en una zona rural deprimida.

Plan Médulas 2020

Asimismo, desarrolla sus actuaciones en el marco de un proyecto general denominado Plan «Médulas 2020», con el objetivo principal de crear y consolidar una planificación en cuanto a la investigación, divulgación y conservación del patrimonio de Las Médulas. Se pretende con ello que pueda convertirse en un modelo pionero de referencia en la valorización de sistemas patrimoniales amplios y complejos, y que al mismo tiempo pueda servir de ejemplo en cuanto a la gestión de espacios culturales, poniendo de manifiesto el valor económico del patrimonio y su importancia para el desarrollo socioeconómico de espacios rurales y periféricos. En este sentido, el proyecto que desarrolla la Fundación comprende, además, una serie de acciones dirigidas a la realización de los diagnósticos, documentación y estudios precisos que permitan llevar a cabo actuaciones de conservación preventiva, de acuerdo con los planteamientos de la Consejería en cuanto a su consideración como criterio de intervención, así como otras vinculadas con la sostenibilidad en la gestión del patrimonio.

Espacio Cultural Las Médulas

La importancia científica y patrimonial de Las Médulas como paisaje cultural trasciende los espectaculares restos de la minería romana. Por ello, se pretende que las actuaciones subvencionadas favorezcan la comprensión de los yacimientos y recursos arqueológicos que conforman la identidad del Espacio Cultural Las Médulas, atendiendo a la singularidad de cada uno de ellos. De este modo, se favorece asimismo su visita en adecuadas condiciones de calidad y seguridad, junto a una serie de beneficios para el desarrollo económico y la sostenibilidad de la zona, como lograr una mejor y más estructurada divulgación y promoción de las infraestructuras disponibles con un aumento del turismo en toda el área; la consolidación de un turismo no estacional en la zona (vinculado a la promoción y a la formación en diversos sectores sociales, no solo el vinculado al turismo); la formación de los agentes locales (mejora de las visitas y consiguiente aumento y calidad de los servicios locales); el fomento de la consideración del Espacio Cultural de Las Médulas (y de los paisajes culturales en general) como un recurso sostenible no renovable (con el consiguiente beneficio en las acciones dirigidas a su protección y su conservación), y la difusión del Espacio Cultural de Las Médulas a través de los nuevos canales de comunicación social.

El Castillo de 'El Temple'

El Castillo de 'El Temple' fue declarado monumento histórico-artístico en 1924, con la consideración de Bien de Interés Cultural, y está situado en el Camino de Santiago Francés.

Actualmente se hace necesario impulsar estrategias innovadoras en este Bien que permitan alcanzar diversos objetivos: potenciar la accesibilidad, incluyendo un proyecto integral de señalización y mejora de la accesibilidad psicomotriz, sensorial y cognitiva, así como recursos innovadores para la adecuada divulgación de una información que favorezca el conocimiento y valoración del Castillo; integrar en el proyecto de señalización, innovación e interpretación el uso de las tecnologías, la digitalización y el conocimiento del bien y sus recursos, con el fin de posibilitar la comprensión e interpretación del mismo, mediante la creación y producción de soportes y contenidos, tanto en formato físico como digital.

El proyecto

Asimismo, se pretende dotar al Castillo de un proyecto modélico y transferible en materia de gestión e interpretación patrimonial, que impulse el reconocimiento del valor que el patrimonio cultural representa para la sociedad e incluya contenidos diversos y enfocados a distintos grupos de edad y ciclos escolares. Y finalmente, lograr integrar en el mencionado proyecto la puesta en valor de los relevantes yacimientos y materiales arqueológicos hallados durante las excavaciones realizadas en el Castillo, preservando su riqueza cultural y potenciando su conservación, investigación y enriquecimiento. Se pretende, por tanto, lograr una adecuada interpretación de los hallazgos y su contextualización.

Por ello, se subvencionarán todos aquellos gastos que sean precisos para la realización del proyecto de señalización, innovación e interpretación integral del Castillo de 'El Temple' y, entre ellos, los correspondientes a la contratación del diseño y ejecución de la señalización integral, tanto física como virtual, orientativa, informativa e interpretativa, tanto en el perímetro exterior del BIC como en el interior del conjunto, de carácter orientativo, informativo e interpretativo, sobre el castillo y los recursos que lo circundan.

Aumento de visitantes

Las diversas intervenciones arquitectónicas y arqueológicas llevadas a cabo en este Bien de titularidad municipal, así como la puesta en marcha de proyectos culturales ya consolidados, la creación y ampliación de itinerarios visitables de la fortaleza, la progresiva apertura al público de nuevas instalaciones, el paulatino aumento de visitantes hasta superar los 130.000 anuales, junto con la intensa actividad cultural y la celebración regular de eventos musicales, teatrales y didácticos, han consolidado al Castillo como punto de referencia en la gestión y buenas prácticas en materia patrimonial. Todo este proceso, aparte de la rehabilitación y puesta en valor del bien, ha propiciado una regeneración urbana y funcional en el entorno y, singularmente, en el trazado del Camino de Santiago Francés a su paso por el casco histórico, lo que ha generado un impacto positivo en los indicadores culturales, turísticos y económicos tanto de la localidad como del resto de la Comunidad.