Jorge Díez toma el relevo a Cuadrado al frente de UGT FICA Bierzo

La Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT en el Bierzo, UGT FICA, renueva este jueves, 8 de mayo, su ejecutiva comarcal tras 23 años de liderazgo de Manuel Cuadrado, al que sustituirá en la Secretaría General el también veterano Jorge Díez, con el reto de reclamar a las administraciones una verdadera reindustrialización para la comarca.

Fue la petición más escuchada en el inicio del XI Congreso de la organización, tanto por el dirigente saliente como por el entrante, quienes consideran que los Gobiernos han abandonado a la comarca tras haber sido, durante años, una de las zonas que más riqueza aportó al país.

«Yo vengo de la minería, he estado en el ministerio de Industria, que ahora es de Transición Ecológica, y todo han sido falsas promesas,. A este territorio le han cerrado las puertas a cal y canto. Solo hay que ver que hasta las pocas infraestructuras que tenemos se caen. Valga como ejemplo la Autovía A-6. Es vergonzoso porque quien tiene la potestad de obligar a asentar industria es el Gobierno central y el Autonómico y no hacen nada. Aquí la política es desmantelar y haremos hincapié en valorar lo que tenemos», dijo Díez, quien recordó que desde el sindicato siempre se reclamó que parte de la minería quedase como sector estratégico, con alguna térmica en marcha para evitar lo que se produjo hace una semana, el apagón que afectó a todo el país.

«La garantía de suministro, digan lo que digan, solo la podían sostener, en su día, las centrales térmicas y de ciclo combinado. Siempre dijeron que no pasaría esto. Yo no soy técnico, pero siempre defendimos esa reserva estratégica precisamente para que no hubiera un cero que según ellos era imposible y ha pasado», aseguró.

Además, mantuvo que tal vez es el momento de volver a las calles para luchar por esa reindustrialización y los derechos de todos los trabajadores. «El Gobierno está contento porque a nivel sindical el sector de la minerías era muy reivindicativo. Nos llamaban terroristas, sinvergüenzas porque cortábamos la autovía, pero aquí hay algo muy claro: los pocos derechos que se tiene esta sociedad se han conseguido luchando. Sí es verdad que la ciudadanía se ha retirado un poco y quizá es el momento de volver a aunar fuerzas y salir a la calle», añadió.

«Precipitado cierre de minas y térmicas»

En la misma línea se pronunció el secretario general de UGT FICA Bierzo saliente, Manuel Cuadrado, quien «da un paso al lado» después de 23 años al frente de esta Federación. «Yo creo que el cierre de minas y térmicas ha sido precipitado porque nunca se pone otra industria alternativa», lamentó. Cuadrado insistió en que a pesar de que se lograron bajas incentivadas y prejubilaciones para esos trabajadores, el Bierzo ha quedado «resentido». «Ahí están los políticos, que al final son los que tienen que apostar por reindustrializar el Bierzo. Creo que deberían ponerse de acuerdo y luchar realmente por lo que el Bierzo necesita ya que hemos dado mucho a España», reclamó.

Cuadrado fue también muy crítico con Endesa, empresa que nació, precisamente en el Bierzo, donde se desmantela su central térmica de Compostilla II. El sindicalista cree que los gobiernos deberían obligar a la compañía a dar una verdadera alternativa a la comarca.

«¿Quién le puede decir a Endesa, realmente, que participe en la reconversión del Bierzo? Todos lo tenemos claro. Los únicos que pueden hacerlo son los gobiernos. Si no lo hacen estaremos igual que ahora, sin nada, porque por mucho que nos digan todos sabemos que no hay nada, no hay alternativas y las pocas que hay son de los empresarios del Bierzo que siguen apostando por lo que ya tenían y aumentando para que haya un poco de actividad económica», señaló.

En cuanto al relevo dentro de UGT FICA Bierzo, Cuadrado aseguró que se va «satisfecho» ya que ha logrado uno de los objetivos que se marcó: que esta federación tenga rango de provincia dentro de Castilla y León. «Ya no tenemos que pasar por León y tenemos hilo directo para reunirnos con todos», dijo. «Creo que es el momento de dar un paso al lado para tener un poco más de tiempo libre. Seguiré colaborando en lo que me pidan», afirmó.

Por su parte Díez toma el relevo «con ilusión y ganas de trabajar y con el reto de seguir siendo la primera fuerza sindical y ser muy reivindicativos y críticos», señaló.

Ley de Industria

El XI Congreso de UGT FICA Bierzo contó con la presencia de la secretaria general de la Federación en Castilla y León, Sandra Vega, quien aprovechó su presencia en la comarca para defender la necesidad de que salga adelante la Ley de Industria, paralizada en el Congreso de los Diputados, y que podría beneficiar a comarcas como la berciana, según informa la Agencia Ical.

«Siempre he dicho que el Bierzo fue el corazón energético de todo el país. Se cerraron las minas y desmantelaron las térmicas sin ningún plan de avance. Lo único que ha llegado son promesas incumplidas. Yo lo vengo diciendo: sin no hay una apuesta clara por la industria, no habrá empleo de calidad. Sin empleo de calidad no hay cohesión social y sin eso no hay futuro en ningún sitio. Llevamos tiempo intentando que el centro del debate de la política de nuestro país sea la industria. Es necesaria una Ley de Industria, que sigue parada en el Congreso de los Diputados, y es necesario un pacto de Estado por esa ley, que PP y PSOE se unan y más ahora que estamos viviendo una guerra arancelaria», concluyó.