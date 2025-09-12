El Jardín Romántico de Villafranca supera las dos mil visitas en julio y agosto

Elbierzonoticias Ponferrada Viernes, 12 de septiembre 2025, 18:16 Comenta Compartir

Más de 2.000 visitantes pasaron durante los meses de julio y agosto por el Jardín Romántico del Bierzo, inaugurado el pasado 1 de julio en la calle del Agua de Villafranca (León). Peregrinos del Camino de Santiago, turistas, curiosos, paseantes y numerosos vecinos de la villa, atraídos por la novedad, se asomaron a conocer este nuevo espacio cultural, restaurado por la Fundación Biblioteca Enrique Gil a partir de un entorno en ruina.

La restauración de Casa Gil contó con donaciones de más de cien mecenas a través de la página web 'Mi grano de arena', con una ayuda de la Dirección General de Patrimonio de Castilla y León para la consolidación de la fachada blasonada y otra del Ministerio de Cultura para la musealización del jardín, de 900 metros cuadrados, que ocupa las antiguas huertas de los números 13 y 15 de la calle del Agua, donde se ha construido un auditorio, un 'sendero de la vida del poeta', en torno al parterre central que representa el lago de Carucedo y donde se exhiben tres exposiciones permanentes sobre la vida y obra del escritor romántico Enrique Gil y Carrasco, según informa la agencia Ical.

«Por primera vez tenemos en El Bierzo un espacio que honra la memoria de Gil y permite conocer su obra en el lugar idóneo, la casa donde nació, un espacio abierto al público, un ecosistema romántico que ya es patrimonio de todos los bercianos», explica la Fundación Biblioteca Enrique Gil, al tiempo que agradece la excelente acogida por parte de cientos de visitantes y sus buenas reseñas en Google, entre ellas, la expresada por el escritor leonés Juan Pedro Aparicio tras su visita: «Allí donde reinaba la miseria, hoy brota la esperanza. Que la restauración de la casa de Enrique Gil sea más que una obra: que sea símbolo vivo y faro de esperanza para el renacer del Bierzo y León».

Convenio con el Ayuntamiento

La Fundación Biblioteca Enrique Gil agradece también la colaboración del Ayuntamiento de Villafranca, con el que ha firmado un convenio para el mantenimiento del jardín, cediendo a la villa el uso gratuito del nuevo espacio para eventos y actos culturales organizados por el municipio: «Deseamos que Casa Gil y su jardín romántico abran el camino para que la Calle del Agua se convierta en el nervio cultural y social, y eje turístico a la altura de su calidad arquitectónica e histórica, en beneficio de Villafranca», señalan.

Los bercianos interesados en visitar Casa Gil podrán hacerlo hasta mediados de octubre, de martes a domingo, en horario de mañana y tarde o esperar hasta su reapertura en primavera de 2026.