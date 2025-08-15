La indignación de los vecinos de Palacios del Sil: «Es un photocall para políticos» Los residentes denuncian que la visita al PMA del incendio es «pura puesta en escena» mientras el fuego sigue activo y los habitantes de Salientes son desalojados

Álvaro Pérez Palacios del Sil Viernes, 15 de agosto 2025, 21:51

La mañana del 15 de agosto comenzó con la expectativa de una visita institucional en Palacios del Sil. Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, llegó al municipio leonés junto al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el alcalde de Palacios del Sil, Roberto Fernández. Su destino era el Puesto de Mando Avanzado (PMA) instalado por el incendio que comenzó el pasado viernes en Fasgar. Pero lo que encontraron no fue un recibimiento cálido, sino la indignación de los vecinos, que aprovecharon la ocasión para recriminarles cara a cara lo que pensaban.

Mercedes Fernández fue de las primeras en hablar. «Aquí han montado este dispositivo un poco para la foto», comentó. Según ella, la llegada de los medios fue tan tardía que el fuego se descontroló, «si se hubiesen puesto medios a tiempo, a lo mejor no estaríamos a punto de desalojar un pueblo». Para Mercedes, la raíz del problema está en la falta de prevención. «No entendemos que se gaste tanto dinero en proteger especies como el oso y el urogallo y luego se deja que queme todo su hábitat. Es contradictorio y desesperante».

Con un tono aún más crítico, otro vecino del pueblo, Constantino González, «esto es un photocall para políticos, no un puesto de mando», lanzó. «No tienen el valor de ir a La Valduerna, donde ha habido fallecidos. Allí no se han dejado ver». Su acusación fue directa contra la gestión de los fondos, «esta panda de caciques lleva muchos años chupando mucho dinero de la Unión Europea, invirtiendo cero. Todo para dentro, ni una inversión real en el entorno». Para Constantino, el despliegue en Palacios es una maniobra de imagen. «Vienen aquí, a un pueblo remoto donde nadie los va a linchar, para salir en los medios como si contaran con el apoyo de la población, la realidad es otra».

Ampliar Las llamas del incendio de Anllares desde la carretera a pocos kilómetros del pueblo. EBN

El tercero en intervenir fue Santiago López, quien puso el foco en lo que, para él, es una cadena de errores. «Aquí no hay ningún camino limpio y la vegetación crece cada vez más, esto era previsible», afirmó. Según relata, la falta de desbroces y de accesos dificulta enormemente cualquier labor de extinción. Y criticó la gestión de los recursos durante la emergencia: «Hubo un bulldozer toda la mañana aquí que debería haber estado en el monte. A los brigadistas les trajeron bocadillos desde Fasgar, a 70 kilómetros«, explicó. »Esto es una comedia y creo que ellos no tienen vergüenza».

Otros vecinos coincidieron en el diagnóstico. Algunos se enteraron de la visita por redes sociales, no por un aviso oficial. «No te avisan porque no quieren que venga la gente aquí a decirles la realidad», lamentó uno de ellos. La escena que describen es la de un PMA bien preparado para la foto, mientras a pocos kilómetros las patrullas de la Guardia Civil vigilan zonas afectadas por humo denso y el fuego avanza por un terreno de difícil acceso. «Si subieran ahí arriba y vieran lo que hay, entenderían que esto no se arregla con una rueda de prensa», apuntó otro vecino.

La orografía quebrada, la vegetación espesa y el calor no ayudan. «Allí es prácticamente imposible llegar ahora mismo con medios pesados», explicaba Santiago. «El problema es que esto debería haberse considerado hace tiempo, no ahora, cuando ya se ha complicado todo». La indignación se mezcla con la resignación. Los vecinos son conscientes de que extinguir el incendio en estas condiciones llevará tiempo, pero no aceptan que se repita la falta de prevención y de medios que, según ellos, ha llevado a la situación actual.

En las calles de Palacios del Sil, el mensaje de los vecinos quedó claro, no quieren fotos, quieren soluciones. Y lo expresaron a pocos metros de las autoridades, sin bajar el tono. «Hace falta prevención todo el año, no venir aquí solo cuando arde», insistió Mercedes. Mientras tanto, el incendio sigue activo en la zona de Salientes, y las llamas y el humo siguen su curso mientras las brigadas y los equipos de extinción siguen intentando hacerle frente.