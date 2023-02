La huelga de letrados aplaza hasta febrero de 2024 el juicio por presunta prevaricación contra al alcaldesa de Fabero

La huelga indefinida de letrados de la administración de Justicia de Ponferrada ha aplazado hasta el 26 y 27 de febrero de 2024 las dos sesiones del juici contra la alcaldesa de Fabero, Mari Paz Ramón, por un presunto delito de prevaricación administrativa en la contratación de tres empleados municipales en el año 2015, tras la denuncia formulada por el actual concejal del PP y exportavoz municipal de Cs, Andrés Pérez..

La letrada del Juzgado de lo Penal nº 1 de Ponferrada ha hecho prevalecer su derecho a la huelga suspendiendo las vistas previstas para este lunes y martes y aplazándolas para el mes de febrero del próximo año.

La alcaldesa de Fabero ha manifestado su decepción por este nuevo aplazamiento, el tercero que se produce en el proceso. Asegura que la situación se produzca a tan solo tres meses de las elecciones «es lo secundario o lo terciario», si bien se muestra especialmente preocupada por una situación «que estoy viviendo desde hace ocho años que me agota físicamente y mentalmente y sobre todo lo que me preocupa es mi familia y mis amigos que están en tensión», explicó en declaraciones a elbierzonoticias.

Ramón entiende que «si hubieran querido y hubieran sido desde luego más elegantes y podríamos haberlo solucionado» y está convencida de que la decisión «estaba tomada desde hace meses» y que «no es una cuestión de ahora».

«Yo soy inocente»

La regidora faberense insiste en que «yo soy inocente» y subraya que «confío plenamente en la justicia». Ramón ha defendido la limpieza de los procesos en la selección de personal municipal e insiste nuevamente en que ella no participó en ninguno de ellos.

«Hicimos los procesos, yo no participé en ninguno, hay un tribunal, hay un secretario y un interventor que te dicen si hay partida presupuestaria, si se puede hacer o no, yo no tengo informe negativo de nada, yo lo que me dedico es a firmar y sobre todo me dedico a trabajar», indicó.

Así las cosas, Mari Paz Ramón es consciente de que «el proceso sigue» y reitera: «Yo confío plenamente en la justicia y que todo va a salir bien, pero ya es mucho tiempo esperando».