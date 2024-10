El himno franquista se cuela en plena misa «por un error de la monja»

Carmen Ramos Ponferrada Jueves, 24 de octubre 2024, 19:01 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Sorprendidos y estupefactos. Así se quedaron los asistentes a la misa del Día del Pilar en la localidad gallega de O Barco de Valdeorras (Orense), que presidió el cura berciano Jesús Álvarez, y que se abrió con el himno de la España franquista.

El cántico con letra, escrito en 1928 por el conservador José María Pemán, sonaba en la megafonía de la iglesia de Santa Rita de la capital barquense para felicitar a la Guardia Civil por la celebración de su patrona, mientras algunos de los presentes no daban crédito a lo que escuchaban en el templo, el párroco aguardaba al comienzo de la celebración en el altar mayor adornado con banderas de España. Un himno que otros aplaudieron al finalizar.

Aficionado a retransmitir en directo las celebraciones religiosas a través de redes sociales, esta fue una más y el cura colgó en su Facebook el video completo como hacía habitualmente. Unas imágenes que todavía se pueden ver en una publicación en su perfil, junto a otra en la que ya no figura el momento inicial de la eucaristía con el himno franquista. Eso sí, ambas publicaciones del video tienen limitados los comentarios.

El cura berciano Jesús Álvarez, que fue nombrado párroco de O Barco de Valdeorras por la Diócesis de Astorga en julio de 2021 tras más de dos décadas en Cacabelos, achaca lo sucedido a «un error de la monja». «Le dije a una hermana panameña que buscara el himno para cuando entrara la bandera y la corona de laurel en homenaje a los guardia civiles caídos en acto de servicio y ella buscó, me puso el teléfono con el himno y yo le dí al play y sonó lo que sonó», relata.

Es más, el párroco considera que la situación vivida «no tiene más que la anécdota», porque está convencido de que «el único que se dio cuenta fui yo porque nadie dijo nada de nada». «Simplemente fue un accidente, nada más», recalca, teniendo en cuenta que la situación se vivió durante los segundos en los que hacía entrada por el pasillo central del templo la cruz hasta el altar.

«Una anécdota y un accidente»

Jesús Álvarez quita hierro a la situación y recuerda, en este sentido, las malas pasadas que en algunos casos les ha jugado a los políticos un micrófono abierto en algún momento en el que estaban convencidos de que no se oían sus comentarios.

«Qué pasa que a los políticos no se les queda el micrófono abierto nunca o que en las competiciones deportivas no suena el himno equivocado cuando sube una bandera, estamos hartos de que pase eso y no creo que haya que darle tanta importancia salvo que alguien quiera buscarle tres pies al gato», subraya.

EI cura berciano de O Barco de Valdeorras insiste en defender que «es una anécdota y un accidente de una señora que no conoce exactamente nuestro himno y puso en el buscador el primero que salió». Todo ello «sin mala fe y sin ninguna intención», concluye.