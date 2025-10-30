Herido e inconsciente un hombre tras ser atropellado en Villablino
El siniestro se ha producido minutos antes de las 20:14 horas en la Avenida de Asturias
León
Jueves, 30 de octubre 2025, 20:37
El Servicio de Emergencias 112 ha recibido varios avisos en la tarde de este jueves por un atropello ocurrido en la Avenida de Asturias a la altura del número 70, con Monte Grallero, perteneciente a Villablino.
Un turismo ha atropellado a un hombre de 51 años minutos antes de las 20:14 horas, dejando al varón herido e inconsciente tras el suceso.
Se ha avisado a la Policía Local de Villablino, a la Guardia Civil de León y a Sacyl para atender a la persona herida.