Golf Bierzo acoge el I Torneo de Golf de ElBierzonoticias

ElBierzonoticias celebra, el próximo sábado 13 de septiembre, su primer torneo de golf con el objetivo de disfrutar con un gran ambiente de esta disciplina

Irene de Celis

Irene de Celis

Ponferrada

Viernes, 5 de septiembre 2025, 12:35

ElBierzonoticias celebra su primer torneo de golf por todo lo alto. Golf Bierzo acogerá el próximo sábado 13 la primera edición de un torneo que espera convertirse en una cita asegurada en el calendario berciano.

Con salida a tiro el sábado a las 9:30, o con la posibilidad de participar el viernes 12 a las 14:00 horas, la competición busca disfrutar de esta disciplina en un inmejorable ambiente deportivo.

Además, al finalizar se realizará un sorteo entre los participantes con espectaculares premios.

Inscripciones

Para poder participar solo hay que inscribirse en la propia recepción de Golf Bierzo, en el teléfono 667846625/629085090 o en el correo reservas@golfbierzo.es.

Categorías del torneo

Un torneo para todas las edades que contará con cuatro categorías diferentes:

-Categoría damas: única

-1ª categoría caballeros: 0 a 18,4 hdp

-2ª categoría caballeros: 18,5 a 36 hdp

-Categoría infantil Sub 16

  • Patrocinadores principales Club de Golf Bierzo y Vinos Puil

  • Colaboradores Pharmadus Botanicals, Solid Men, Fino Recambios y Elevaciones Jopecar

