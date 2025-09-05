Golf Bierzo acoge el I Torneo de Golf de ElBierzonoticias
ElBierzonoticias celebra, el próximo sábado 13 de septiembre, su primer torneo de golf con el objetivo de disfrutar con un gran ambiente de esta disciplina
Ponferrada
Viernes, 5 de septiembre 2025, 12:35
ElBierzonoticias celebra su primer torneo de golf por todo lo alto. Golf Bierzo acogerá el próximo sábado 13 la primera edición de un torneo que espera convertirse en una cita asegurada en el calendario berciano.
Con salida a tiro el sábado a las 9:30, o con la posibilidad de participar el viernes 12 a las 14:00 horas, la competición busca disfrutar de esta disciplina en un inmejorable ambiente deportivo.
Además, al finalizar se realizará un sorteo entre los participantes con espectaculares premios.
Inscripciones
Para poder participar solo hay que inscribirse en la propia recepción de Golf Bierzo, en el teléfono 667846625/629085090 o en el correo reservas@golfbierzo.es.
Categorías del torneo
Un torneo para todas las edades que contará con cuatro categorías diferentes:
-Categoría damas: única
-1ª categoría caballeros: 0 a 18,4 hdp
-2ª categoría caballeros: 18,5 a 36 hdp
-Categoría infantil Sub 16
Una oportunidad única de disfrutar del golf de la mano de Elbierzonoticias.
I Torneo Golf Elbierzonoticias
-
Patrocinadores principales Club de Golf Bierzo y Vinos Puil
-
Colaboradores Pharmadus Botanicals, Solid Men, Fino Recambios y Elevaciones Jopecar
