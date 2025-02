El Gobierno valora denegar el proyecto de Repsol en el Bierzo por su alto impacto ambiental

Elbierzonoticias Ponferrada Miércoles, 5 de febrero 2025, 12:20 Comenta Compartir

Los presidentes de la Diputación de León y del Consejo Comarcal del Bierzo, Gerardo Álvarez Courel y Olegario Ramón, volvieron a mandar a la sociedad un mensaje de tranquilidad respecto a los proyectos eólicos que la empresa Repsol plantea en la Sierra de Gisterdo, en el Bierzo Alto. Ambos insistieron en que esos parques solo se autorizarán si cumplen con la ley. Así lo manifestaron después de conocer que el Gobierno central valora rechazar esa iniciativa debido al alto impacto ambiental que supondría para la zona.

«Dije desde el primer momento que hay que aplicar la ley. Si con la ley en la mano era viable, pues bueno. Ha habido muchos parque eólicos que se iban a instalar, en Corullón, Trabadelo y Barjas, que no se van a hacer realidad porque no cumplen las condiciones que marca la legislación. Yo pedía, y sigo pidiendo, paciencia para que quienes tienen que legislar actúen adecuadamente. La respuesta popular en contra tiene que existir, vivimos en un país libre, pero hay que decidir con la ley en la mano. Hay que acatar la ley», dijo el presidente provincial en declaraciones a Ical.

«Tengo una posición clara y no debería haber controversia. Hay unos requisitos y lo prioritario siempre va a ser la protección medioambiental. Si hay razones para ello, no pasará el control y no habrá parque. Si no hay razones, habrá parque. No era necesaria la confrontación porque hay mecanismos», indicó el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo.