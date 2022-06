La Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo (Gasbi) da la bienvenida a los 16 nuevos residentes de medicina y enfermería de Primaria y Especializada

La Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo (Gasbi) ha dado la bienvenida este miércoles a los 16 nuevos residentes de medicina y enfermería de Atención Primaria y especialistas de medicina interna, oftalmología traumatología, cirugía, psiquiatría, psicología y enfermera de pediatría por primer año en el Hospital Universitario de la comarca.

Las 24 plazas ofertadas finalmente no se han cubierto en su totalidad, quedando ocho libres, porque «algunas vacantes de Atención Primaria no se cogieron y dos que aunque se cogieron al final no se han incorporado», explicó el director médico del Hospital del Bierzo, José María Pelayo.

Respecto a los MIR, son un total de siete los que terminan su periodo de formación especializada en los centros de atención sanitaria de la comarca. Se trata de cuatro residentes de medicina de familia, uno de medicina intensiva, uno de medicina interna y uno de oftalmología, seis de los cuales han optado por desarrollar su labor profesional en el Área Sanitaria del Bierzo.