Gabriela Martínez, la peruana que quiere hacer del Bierzo el hogar de sus Japonitos

Esther Jiménez Ponferrada Miércoles, 23 de abril 2025, 09:18 Comenta Compartir

Gabriela Martínez aterrizó en España hace solo cuatro años. Atrás dejó su Perú natal y con tan solo 20 años y una maleta cargada de sueños se estableció primero en Valencia, luego en Galicia, donde viven sus padres, y desde hace unos años en Ponferrada, donde asegura estar muy feliz, «me gusta mucho el Bierzo, es muy tranquilo, es un buen lugar para vivir».

En su país estudiaba algo relacionado con Electricidad Industrial pero a raíz del covid le empezó a interesar la gastronomía, «encerrada en casa cocinaba mucho para mi familia, hacía muchos postres, aprendí muchas cosas». Una pasión que lleva en la sangre ya que parte de su familia se dedica a la restauración.

Y fue cuando llegó a la capital berciana cuando se decidió a estudiar algo relacionado con ese mundo, «me llamaba mucho la atención la nutrición, toda la parte de innovación científica, me gusta mucho leer», así que apostó por un Grado Superior de Procesos y Calidad en la Industria Agroalimentaria en el IES Fuentesnuevas, «un mundo completamente distinto» a lo que hacía en Perú.

En ese grado comenzó a estudiar sobre cocina española, «me esforcé mucho por aprender cosas nuevas porque es muy distinto a mi país», señala, pero lo que más le gustó fue toda la parte de biotecnología, innovación científica y creación de alimentos. Ahí ya le empezó a rondar la idea, en una conversación con su mejor amiga, de elaborar algo nuevo y diferente, con la fusión de sabores peruanos, japoneses y españoles como protagonistas.

Ampliar Gabriela Martínez recogiendo el primer premio del concurso, con el que ha ganado 6.000 euros. CEL

Los 'Japonitos'

Un trabajo que comenzó por su cuenta y que, animada por su profesor de Empresa, decidió postular a la segunda edición de CEL Emprende, donde presentó 'Japonitos', un snack saludable estilo nikkei elaborado a base de lenteja pardina fermentada que fusiona las tradiciones culinarias de Perú, España y Japón.

La base, según explica Gabriela Martínez, es la fermentación que aprendieron durante el curso y también gracias a una compañera japonesa, «al compartir con ella aprendí mucho de la masa, todo lo que tiene que ver con la fermentación y decidí aplicar ese tipo de fermentación, hice pruebas, estuve trabajando mucho con eso». Un proceso en lentejas pardinas, «cuyo tiempo de fermentación es más corto al ser más pequeño», al que añadió sabores innovadores de su país natal y de esa herencia adquirida gracias a la inmigración japonesa, además de productos andinos «que son muy ricos en nutrición».

«Me puse a trabajar con ello, investigué mucho, vi que cuadraba con el tiempo, me puse a hacer las pruebas y salió perfecto, y el sabor, impresionante, no me lo esperaba, quedé muy impactada», añade Gabriela que confiesa que ha sido un procedimiento muy largo, de unos nueve meses, «dándole caña todos los días, verificando temperatura, PH, leyendo mucho, y a tope para llegar a tiempo y ver que el producto fuera viable».

Cuando lo tuvo listo se lo dio a probar a algunas personas en el IES Fuentesnuevas y también a sus compañeras de piso, que «se quedaron alucinadas porque no sabía a lenteja y lo mejor era que el porcentaje de lenteja era muy alto y al ser fermentado los nutrientes se duplican. Así que es un snack saludable que contiene aceite de oliva virgen extra, que eso también le da un plus, y es apta para todos los públicos y gluten free».

Ampliar Imagen de marca de los Japonitos. Gabriela Martínez

Apuesta por el Bierzo

Todo ese trabajo y dedicación, que asegura que sin las herramientas que le dieron sus padres no habría sido posible, le ha valido un premio de 6.000 euros al alzarse con el concurso. Un dinero con el que quiere crear su propia empresa y comercializar sus 'Japonitos' este mismo año, todo ello en el Bierzo, una tierra a la que le ve «mucho potencial».

Además, su idea es crear nuevos sabores de su producto, para lo que ya ha empezado a plantear opciones como barbacoa, jamón serrano o incluso castaña del Bierzo. Y a su vez, ya tiene en mente realizar nuevas pruebas «para ampliar más y que no sean solo las lentejas, sino también otro tipo de legumbres», indica. «Mi objetivo es darle con todo a la economía del Bierzo para que vaya creciendo un poco más», concluye.