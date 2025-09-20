leonoticias - Noticias de León y provincia

Entorno de las Médulas.

La Fundación Biblioteca Enrique Gil expresa su tristeza por los incendios forestales

El paisaje que Enrique Gil y Carrasco describe en El Señor de Bembibre y otras obras, donde ayer había arenas rojizas, castaños centenarios y canales romanos, hoy está teñido de humo, ceniza y ruina

Leonoticias

Leonoticias

León

Sábado, 20 de septiembre 2025, 12:32

Ante el desastre forestal, ecológico y social sufrido este verano por El Bierzo y las comarcas hermanas de Laciana, Omaña, La Cabrera, Ancares, O Courel, y en todos los lugares afectados de Galicia, Zamora, Extremadura, etc., el Patronato de la Fundación Biblioteca Enrique Gil quiere compartir públicamente «su tristeza e indignación».

Expresan su solidaridad con todas las personas afectadas por esta catástrofe y su agradecimiento a los bomberos, cuerpos de seguridad y voluntarios que han puesto todo su empeño para minimizar los daños, con riesgo de sus vidas, que en algún caso ha sido riesgo mortal. «Nuestro afecto especial para las familias de los bomberos fallecidos».

El fuego se ha cebado también con el entorno y el corazón de Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad desde 1997 y Monumento Natural desde 2002. El paisaje que Enrique Gil y Carrasco describe en El Señor de Bembibre y otras obras, donde ayer había arenas rojizas, castaños centenarios y canales romanos, hoy está teñido de humo, ceniza y ruina.

Esta Fundación lamenta esta pérdida patrimonial y natural e insta a los poderes públicos a disponer con urgencia las medidas preventivas que eviten nuevas desgracias y las medidas paliativas que permitan recuperar nuestros bosques, que son indispensables para la vida y para el futuro del Bierzo.

