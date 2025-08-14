El fuego sigue asediando en El Bierzo, pero los perímetros están más controlados El incendio de Anllares sigue en nivel 2 y las llamas han arrasado el Pico El Miro mientras el operativo intenta hacerse con el control de la situación

Álvaro Pérez Ponferrada Jueves, 14 de agosto 2025, 20:57 | Actualizado 21:18h.

Casi una semana desde que comenzaron los incendios en El Bierzo. Las llamas han devastado miles de hectáreas incluyendo el paraje nacional de Las Médulas. Tras varios desalojos de vecinos en pueblos como Médulas, Orellán, Carucedo y Voces, los habitantes ya han podido volver a sus hogares, pero la realidad es muy distinta de cuando se marcharon. El paisaje ha cambiado por completo y el golpe de realidad es duro. El ambiente lleno de rabia e impotencia acompaña a un paisaje ennegrecido y totalmente abrasado por las llamas.

La pasada noche los 15 vecinos que habían sido desalojados en Voces (Borrenes) han podido dormir en sus hogares. Además, se pone fin a la evacuación de las localidades de Ferradillo (Priaranza del Bierzo) y Llamas de Cabrera (Benuza). Este jueves, 14 de agosto, los incendios de Yeres y de Llamas de Cabrera se han juntado al dirigirse hacia la zona de los montes de Odollo, según aseguraba Julio Arias, alcalde del Puente Domingo Flórez, quien también confirmó que en la zona de Castroquilame estaba «todo tranquilo y apagado».

También se pone fin a la evacuación de Santalavilla (Benuza), pero se confina a sus habitantes, que no podrán salir de sus casas por precaución. Respecto al pueblo de Pombriego (Benuza), los vecinos que anteriormente estaban confinados, podrán salir de sus viviendas tras el éxito en las labores de extinción, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Además, se realojó también Montes de Valdueza y se propuso el confinamiento para Peñalba de Santiago, ambos pueblos ponferradinos. En este último caso, la carretera se mantiene abierta solo para el uso de los vecinos y cortada a los turistas.

En Anllares del Sil (Páramo del Sil) las llamas siguen acosando la zona. El incendio se elevó a nivel 2 en el día de ayer tras llevar varios días los vecinos intentando hacerle frente al fuego con recursos del Ayuntamiento de Páramo del Sil y de la junta vecinal. Los medios de extinción siguen trabajando para poder controlar la situación.

Los medios en Yeres y Llamas de Cabrera

Son muchos los medios desplegados para intentar atajar los distintos frentes que atacan a la comarca. Respecto al incendio de Yeres y Llamas de Cabrera, los medios de la UME desplegados son 127 militares y 44 medios, además de dos helicópteros Lima y un avión para labores de coordinación de los medios aéreos que participan en el incendio forestal.