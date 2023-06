Los fruticultores valoran esta semana los daños de las tormentas en las cerezas del Bierzo

Las tormentas provocan los primeros daños en las plantaciones de cerezas del Bierzo. A falta de valorar la incidencia de las lluvias en pleno proceso de recolección de las variedades de media estación, los productores bercianos cruzan los dedos y miran al cielo esperanzados en que las consecuencias del agua hayan sido mínimas en la cosecha.

«De momento estamos a la espera, normalmente el daño por agua suele provocar en las cerezas el rajado pero tarda todavía unos días, no es un proceso inmediato, se irá viendo a lo largo de esta semana el efecto de las lluvias de la semana pasada», explicó el director técnico de la marca de garantía Cereza del Bierzo y de la Asociación Berciana de Agricultores (ABA), Pablo Linares.

Linares tiene claro que «algo de daño habrá y alguna cereza siempre se va a perder» y es consciente de que «empezaremos a ver qué se va abriendo a largo de esta semana». No obstante, entiende que todavía es pronto para conocer el alcance de las consecuencias de las lluvias de los últimos días en las plantaciones de cerezos de la comarca. «De ahí a poder evaluar a día de hoy si va a ser un daño importante o no todavía no lo sabemos, a finales de semana podremos ver ya lo que ha pasado», subrayó.

En cualquier caso, el director técnico de la marca de garantía Cereza del Bierzo y de la Asociación Berciana de Agricultores (ABA) entiende que peor hubieran sido los efectos de las lluvias «de contínuo» procedentes de una borrasca, consciente de que «hubiera sido más problemático», dado que las tormentas «al final es un golpe de agua puntual en algunas zonas y luego sale el sol se evapora el agua y eso suele traer menos problemas de rajado que meterte en una borrasca, en una situación de lluvia generalizada».

Recolección de las variedades de media estación

Los productores bercianos se encuentran en este momento en pleno proceso de recolección de la cosecha de las variedades de cereza de media estación tras finalizar la de las tempranas, «el grueso de la producción» en la comarca, teniendo en cuenta que «es el grupo más amplio de las variedades que hay en El Bierzo», destacó Linares.

Salvo que las lluvias hayan mermado considerablemente la producción, desde la marca de garantía Cereza del Bierzo y de la Asociación Berciana de Agricultores (ABA) mantienen las esperanzas en que la de 2023 se alcance, por fin, una cosecha normal que podría llegar a situarse en 1,5 millones de kilos, lejos de los apenas 5.000 de pasadas campañas, tal y como apuntaban las previsiones iniciales.

«El año de momento está yendo bien, hemos podido recoger bien todas las variedades tempranas, no ha habido ninguna incidencia destacable, en producción estamos en unos rendimientos normales del cerezo con lo cual viniendo de cinco años en los que tuvinos rendimientos prácticamente nulos también es un buen dato», indicó su director técnico.

Zonas productoras

Los municipios de Corullón y Ponferrada, concretamente en la zona de Rimor, aglutinan la mayor parte de la producción de cereza del Bierzo. A ellos se une un pequeño foco de plantaciones en la localidad de Quilós, en Cacabelos.

La Marca de Garantía de la Cereza del Bierzo acoge en al actualidad a un total de 35 productores.