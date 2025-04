El farmacéutico berciano al que Forbes eligió entre los 30 hombres del negocio de la estética

Esther Jiménez Ponferrada Lunes, 28 de abril 2025, 08:14 Comenta Compartir

Héctor Núñez nació en Fabero hace 36 años pero a los 18 dejó el Bierzo por la capital, Madrid, para hacer un FP de Técnico de Laboratorio, «de esto que acabas el instituto y no sabes muy bien para donde te vas a enfocar», explica. Quería centrarse en investigación pero cuando terminó le pilló la crisis de 2008 y trabajo de eso «no había», así que comenzó a estudiar Farmacia, «no por vocación, sino por orientar un poquito a seguir en la rama sanitaria». Su idea era terminar la carrera, hacer un Doctorado y meterse en investigación «pero la vida da muchas vueltas» y al final acabó estudiando un Máster de Industria Cosmética, algo que siempre le había llamado la atención.

Cuando estaba haciendo ese máster, las redes sociales estaban en pleno auge. Era el año 2018 y «vi que había mucho perfil, sobre todo de influencers, hablando de cosmética sin conocimiento y haciendo mucha publicidad encubierta». Por ello decidió crear su propia cuenta, @cosmetocritico en Instagram, «para hablar de la ciencia que hay detrás de la cosmética, con humor, y acercándola al consumidor final para que cada uno, con el conocimiento, elija en función de sus posibilidades económicas, que eso no se tiene en cuenta muchas veces, y lo que sea mejor para él en función de su tipo de piel».

Un perfil que poco a poco comenzó a crecer -hasta los 103.000 seguidores con los que cuenta en la actualidad-, sin colaboraciones, pero que no le daba para vivir de ello, por lo que tuvo que compaginar esa labor divulgativa en redes con otros trabajos y de hecho no ha vivido de las redes sociales hasta que creó su propia marca de productos cosméticos, algo que le quedaba en el tintero y que finalmente pudo hacer realidad.

En ese sentido, su objetivo era sacar al mercado algo que simplificara la rutina cosmética de la gente porque «no hacen falta 20 productos y empecé por ahí». Lo primero que lanzó fue un producto corporal «porque en España no había anti-edad con retinol y al final la marca fue creciendo un poco más, pero siempre centrada en simplificar la vida cosmética, igual que había hecho en redes». Todo ese esfuerzo y trabajo le llevó a sacar un libro, 'Manual de Cosmética Aplicada', y a ser elegido recientemente por Forbes Women entre los 30 hombres del negocio de la estética.

«Emprender no es tan fácil»

Héctor reconoce que han sido muchos años y horas de trabajo para poder sacar adelante su línea cosmética, sobre todo teniendo en cuenta que «estoy yo solo, no he tenido ayuda de nadie, ni subvenciones ni cosas de esas, en ocasiones he estado en tres empleos a la vez, porque hay que pagar un alquiler en Madrid y luego sacar para poder lanzar la marca, que al final es bastante inversión, que aunque parezca todo muy fácil, aunque te digan emprende, emprender no es tan fácil».

Este faberense desarrolla todos sus productos y luego la fabricación corre a cargo de otra empresa en Madrid, algo totalmente normal en esta industria, ya que «cuando empiezas es inviable, no puedes alquilar una nave y adecuarla a todo lo que se requiere para fabricar un cosmético». Así, externaliza parte del proceso pero «sin dejar de estar ahí porque al final el desarrollo de producto es tuyo, los envases los compras tú, las materias primas para la fabricación igual» y también intenta dejar algo de trabajo en el Bierzo, ya que las etiquetas, por ejemplo, se las realiza el estudio ponferradino Salvi Design.

Combinar varios activos en un solo producto

Su marca, que lleva el mismo nombre que su perfil de Instagram, cuenta ya con productos faciales y corporales, en los que su valor diferencial es «combinar varios activos en un solo producto para simplificar y abordar distintas necesidades o preocupaciones. Por ejemplo, a veces la gente dice necesita un serum para las arrugas, otro para las manchas, pero no es necesario, se puede formular todo en un mismo producto para simplificar la rutina y luego también ajustar el precio de venta, no poner unos precios desorbitados».

Héctor Núñez también se ha enfocado en necesidades que no estaban cubiertas en el mercado español, como es esa anti-edad corporal,«siempre lo que tenemos de corporal son las hidratantes o alguna para mejorar la firmeza, pero algo específico para firmeza, arrugas y manchas en corporal por ejemplo no había».

Por el momento lleva 3 años con su marca y considera que «está funcionando bien», teniendo en cuenta que las redes sociales «han capado mucho el alcance, esto no es como en 2018 o 2020 que llegabas a los que te seguían y era más fácil crecer, ahora está bastante limitado, pero está yendo bien, no tan bien como al principio, pero está yendo bien, las cosas funcionan y el feedback es bueno».

Y es que accediendo a su página web, se puede ver que el producto corporal tiene más de dos mil valoraciones, «que son muchas, y lo vendido es más». Por tanto, cree que ha conseguido una buena aceptación, aunque entiende que la gente sea reticente a la hora de comprar «al no conocerme pero cuando lo prueba y ve que le funciona, eso al final es lo que quieres, que el consumidor esté contento, que vea resultados, no que diga que es otra crema más».

Ampliar Imagen de uno de los productos de Héctor Núñez. IG

Consejos para un buen cuidado de la piel

¿Y qué sería necesario para un buen cuidado de la piel? Este especialista en Industria Cosmética lo tiene claro. Lo básico sería una limpieza diaria, buscando que no reseque la piel, por tanto, los limpiadores «están muy bien, son necesarios para retirar el exceso de sebo, que no aparezcan puntos negros, para retirar la polución, que favorece el envejecimiento cutáneo, pero también se llevan otras cosas como lípidos cutáneos o el factor hidratante». Por ello, entiende que hay que buscar un equilibrio que se basa en «no tocarle mucho las narices a la barrera cutánea».

El segundo paso básico y que todos deberíamos hacer es utilizar fotoprotector diariamente, ya que «sabemos que un 80% del envejecimiento cutáneo viene por la exposición solar». «Y con eso ya sería para darse con un canto en los dientes porque muchas personas utilizan serum de tratamiento pero luego se limpian la piel de aquella manera o no utilizan fotoprotector, entonces lo que estás intentando arreglar con un serum de tratamiento lo está destrozando el sol por otro lado», apunta Héctor.

Y si a esa rutina queremos añadirle un plus, este berciano recomienda «un serum antioxidante seguido de fotoprotector por la mañana y un serum con transformadores -retinol y/o ingredientes despigmentantes- por la noche». Unos pasos sencillos y básicos para un buen cuidado de la piel.