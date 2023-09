Embutidos Santa Cruz ya trabaja en Astorga pero «ni al 30 por ciento»

Esther Jiménez Ponferrada Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

El pasado 7 de julio las llamas devoraron por completo las instalaciones de Embutidos Santa Cruz, en el polígono industrial de San Román de Bembibre, truncando el presente y futuro de una empresa con más de 30 años de historia.

Más de dos meses después de esa fatídica fecha, la fábrica de embutidos ya está trabajando en Astorga, en concreto en un secadero que estaba en desuso ubicado en el polígono de esta localidad maragata. Allí, han vuelto al trabajo pero no a pleno rendimiento, como le hubiera gustado a José Antonio Otero, administrador de la empresa, que señaló que «por desgracia no trabajamos ni el 30 por ciento, no hay capacidad para ni máquinas ni nada».

En ese sentido, apuntó que están realizando la actividad «como nos dejan, dentro de las posibilidades de las instalaciones». Noticia relacionada Embutidos Santa Cruz se muda a Astorga María Fernández Embutidos Santa Cruz contaba con medio centenar de empleados a nivel nacional, de los cuales la mitad trabajaban en la fábrica de la capital del Bierzo Alto que, tras producirse el incendio, fueron a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). En la actualidad, la dirección ha recuperado «a una decena más o menos al 50 por ciento», añadió Otero. Dos meses después, todavía se desconocen las causas del incendio y tampoco están cuantificadas las pérdidas que «para mí fueron muy grandes», señaló el administrador. Y es que la empresa aún está en conversaciones con los seguros y se tienen que analizar las valoraciones. La idea de Embutidos Santa Cruz es construir una nueva fábrica en la misma ubicación que la anterior y para ello ya están elaborando el proyecto. «En cuanto lo tengamos se empezará a pedir presupuestos y a ver cuándo podemos empezar a ejecutarlo», indicó. Por el momento continuarán «el tiempo que podamos» en Astorga «haciendo lo que podamos», principalmente para suministrar productos a sus tiendas. «Lo demás es más complicado», concluyó.

Temas

Astorga

Bembibre