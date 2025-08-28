leonoticias - Noticias de León y provincia

Una clase en Castilla y León.

Educación ratifica la separación de los dos primeros cursos de la ESO en el CEIP Piñera de Vega de Espinareda

Ambos cursos continuarán separados a pesar de no llegar al ratio mínimo de ocho alumnos en uno de ellos

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Jueves, 28 de agosto 2025, 18:01

La Consejería de Educación confirmó este jueves que, tal y como fue autorizado desde junio, los cursos de Primero y Segundo de Educación Secundaria Obligatoria se mantendrán separados en el Centro de Educación Infantil y Primaria de Vega de Espinareda, en la provincia de León, según la agencia Ical.

Fuentes de la Consejería recordaron que, al igual que en años anteriores y a pesar de no cumplirse la ratio mínima de ocho alumnos en uno de los cursos en el mes de junio, se aprobó mantener ambos cursos separados.

Asimismo, desde la Dirección Provincial de Educación se trasladó esta información de manera directa a las familias del centro en aras de garantizar así la transparencia y la comunicación efectiva con la comunidad educativa para el curso 2025-2026.

