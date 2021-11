La edil del PP de Priaranza del Bierzo denuncia «presiones» de la Comarcal para forzar su dimisión al no avalar la moción de censura Eva Cruz Álvarez no entiende que los 'populares' en la provincia le abran un expediente por «deslealtad» y «no a otras personas que tienen causas pendientes con la Justicia», como el exalcalde y portavoz municipal del PP, José Manuel Blanco

La edil del PP en Priaranza del Bierzo, Eva Cruz Álvarez, denuncia «presiones» desde las filas de su partido para forzar su dimisión al no avalar la moción de censura para desbancar de la Alcaldía al socialista José Reguera. Es más, Eva Cruz Álvarez no entiende que los 'populares' en la provincia le abran un expediente por «deslealtad» y « no a otras personas que tienen causas pendientes con la Justicia y se aferran al poder, utilizando todo tipo de tretas y artimañas para conseguirlo de nuevo» en referencia al ex alcalde y portavoz municipal del PP, José Manuel Blanco.

Cruz Álvarez explica que las desavenencias con su partido dieron comienzo en el mes de marzo cuando, reunidos los integrantes del PP de Priaranza del Bierzo de manera informal, varios miembros del partido plantean realizar una moción de censura al alcalde. Todo ello con el apoyo del Concejal de Coalición por el Bierzo, David Pacios. «Algunos miembros no estábamos de acuerdo pero yo fui la única que en esa reunión comenzó a recibir insultos y descalificaciones por parte de un asistente, acusándome de favorecer al actual alcalde, cuando yo no era la única persona allí presente que estaba a favor de realizar la moción de censura», aclara.

La edil 'popular' asegura que una de las causas por las que está en desacuerdo con dicha moción es porque el portavoz del PP y anterior alcalde del Ayuntamiento, José Manuel Blanco, «está imputado en una causa por la que se le piden nueve años de inhabilitación y, además, está siendo investigado por otros hechos que continúan en fase de instrucción», relata. «Por ello, en mi opinión no era el momento adecuado para plantearla», subraya.

Otro de los motivos por los que se niega a respaldar la moción de censura es porque entiende que «no había ninguna causa política para hacer dicha moción sino únicamente motivos personales de los interesados en alcanzar de nuevo el poder, circunstancia que con el paso de los meses ha quedado más que reafirmada», añade.

Es cuando «a partir de ese momento, y únicamente por pensar de manera diferente a ellos, comencé a recibir presiones que en ocasiones se tornaron en insultos y descalificaciones hacia mi persona». Eva Cruz Álvarez señala que acudió a varias reuniones para tratar este tema y lamenta que «todo lo que se acordaba en las mismas posteriormente no se cumplía».

La concejala 'popular' de Priaranza del Bierzo', que ha solicitado su pase al grupo de no adscritos, denuncia que su marcha del Partido Popular se debe a que « desde la Comarcal del PP me han invitado a irme, presionándome para que dimitiera y así entrase un nuevo concejal para poder llevar a cabo sus planes sin traba alguna», apunta.

«Esta es la razón por la que he tomado la decisión de irme al grupo de los no adscritos, ya que considero que no tengo motivos para irme», explica la edil que deja claro que, a diferencia de lo que argumentan desde el PP provincial «no se trata de deslealtad, como dicen, sino de sentido común y sensatez». Señala, además, que «me resulta enormemente curioso que se me abra un expediente desde el PP provincial por deslealtad y no a otras personas que tienen causas pendientes con la Justicia y se aferran al poder, utilizando todo tipo de tretas y artimañas para conseguirlo de nuevo».

«Yo entré en el Ayuntamiento de Priaranza del Bierzo para trabajar por y para los vecinos de este municipio, lo que seguiré haciendo por encima de siglas y de intereses personales», concluiye.