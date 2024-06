Dos veces en un mes: los vándalos la vuelven a tomar con la senda mágica de Otero

Esther Jiménez Ponferrada Jueves, 13 de junio 2024, 08:13 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

No una ni dos ni tres. Al menos cuatro veces la senda mágica de 'El Fontanal de Otero de Naraguantes, en el municipio de Fabero, ha sido objeto de actos vandálicos. El último, la pasada semana, que se suma al que ya se produjo a principios del mes de mayo.

En esta ocasión, los vándalos, que parece que la tienen tomada con esta ruta, han destrozado mobiliario con pintura roja y también figuras que se encontraban en la senda. «Han vuelto a pintar la cara del minero, los carteles, han roto las figuras, piezas», lamentaba la alcaldesa de Fabero, Mari Paz Martínez, que considera esta situación reiterativa «un poco triste».

Imagen de una de las figuras destrozadas. Ayto Fabero

Desde el último ataque muchas piezas se habían repuesto, otras se habían arreglado, «pero nos duró poco». Y es que en mayo, los amigos de lo ajeno la tomaron con una de las brujas, a la que cortaron la cabeza o con los renos que decoran este senda, muy utilizada por familias.

«Es una senda que funciona muy bien, a los niños les gusta mucho y debe de ser por eso que la tienen tomada con ella, no sé que daño les puede hacer», se preguntaba la regidora que señaló que tenían planeado hacer un cuentacuentos en los próximos días que ahora dejan en el aire «porque hay que repararlo todo y ver qué hacemos».

El Ayuntamiento de Fabero no tiene una cuantificación de los daños causados en esta senda. De hecho, Mari Paz Martínez reconoció que más que la cuantía económica, «que tampoco es que sea descomunal porque muchas cosas las habían donado gente, otras las habíamos comprado, es la rabia, la impotencia y el decir por qué les molesta tanto cuando es un sitio donde los niños y las familias disfrutan».

Señal de la senda vandalizado. Ayto Fabero

Por el momento, el equipo de gobierno no ha ido a poner denuncia ante la Guardia Civil, «la hemos puesto las veces anteriores», pero sí que acudirán al cuartel para informar de la situación, aunque la regidora no tiene esperanzas de que se identifique a los responsables a menos que los pillen 'in fraganti'.

En ese sentido, la senda mágica de Otero de Naraguantes está en zona de monte y «la Guardia Civil tampoco va a estar en el monte todos los días aunque esté el Seprona. Seguramente ellos ya lo saben, los que lo hacen saben que el Seprona pasará algún día pero no de manera continuada», finalizó.