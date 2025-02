Los dos pueblos bercianos Más Bonitos de España reciben 286.000 visitantes

Carmen Ramos Ponferrada Domingo, 23 de febrero 2025, 09:12 Comenta Compartir

Las localidades bercianas Molinaseca y Peñalba de Santiago (Ponferrada) siguen afianzando su posición en el ranking de los Pueblos Más Bonitos de España. Su entrada en la asociación les ha permitido abrir las puertas de par en par a los turistas que se cuentan por miles cada año y que en 2024 han vuelto a crecer.

Molinaseca cerró el último ejercicio con 236.000 visitas, una cifra que se ve reforzada por su posición estratégica como puerta de entrada a la comarca a través de la Ruta Jacobea. «Tener el Camino de Santiago que pasa por la puerta de tu casa hace muchísimo, por ahí pasa mucha gente y se queda ahí, come ahí y duerme ahí», destaca el presidente de la Asociación de Pueblos Más Bonitos de España, Francisco Mestre.

Entiende, además, que su entrada en el colectivo ha supuesto para la localidad «un antes y un después» en cuanto a visitantes beneficiándose, además, de un turismo desestacionalizado, a pesar de que el grueso llega en los meses de verano, junio, julio y agosto.

Su alcalde, Alfonso Arias, hace un balance «positivo» de estos cuatro años dentro del listado de los 122 Pueblos Más Bonitos de España. «A nivel de promoción es importante estar porque la propia asociación promociona tus pueblos, hace una guía anual, y lo hemos notado en las visitas», apunta.

A ello se une la declaración de la villa de Molinaseca como Bien de Interés Cultural con categoría de Conjunto Histórico, que le ha permitido potenciar aún más si cabe sus ya bien dotados servicios turísticos, ya que la localidad «está enfocada al turismo y al Camino de Santiago», reconoce su regidor, que destaca también como ventaja la cercanía a Ponferrada.

«Un caso muy singular»

En el caso de Peñalba de Santiago, el pueblo enclavado en el marco incomparable del Valle del Silencio y uno de los primeros en lograr el reconocimiento en 2016, en el último año recibió 50.000 visitantes, una cifra importante para una localidad «a la que tienes que ir exclusivamente, además con una carretera muy mala, un problema del que se quejan siempre, y también de los servicios» pero que «mucha gente descubrió» tras convertirse en uno de los Pueblos Más Bonitos de España, destaca el presidente de la asociación. Aunque considera que «es un pueblo precioso y cuidado hasta el último detalle», a su juicio, es «un caso muy singular, por donde está situado, por cómo es la carretera y por los servicios que tienen».

Algo que avala la pedánea, Susana Rodríguez, que aunque considera que estar en la asociación les ha permitido «tener más visitantes», por lo demás «el pueblo no ha cambiado mucho». Se queja de la situación de la carretera, de la falta de aparcamientos y de baños. «A la gente la carretera no le gusta mucho, dice que es peligrosa, la zona de aparcamientos no está preparada para los visitantes y no tenemos baños públicos y eso al visitante no es que le guste mucho», explica.

Ampliar Imagen de Molinaseca, uno de lo Pueblos Más Bonitos de España. César Sánchez

Desde la junta vecinal demandan por ello una mayor implicación de las administraciones, Ayuntamiento, Diputación y Junta, para solventar estos problemas. «Conozco otros pueblos que están en la asociación y tienen muchísimas más infraestructuras que tenemos nosotros», lamenta la pedánea.

El concejal de Medio Rural, Iván Alonso, valora de forma positiva la andadura de Peñalba de Santiago como uno de los Pueblos Más Bonitos de España. Destaca, en este sentido, la llegada de Erasmus internacionales a la localidad. Valora, asimismo, el convenio de colaboración que el Ayuntamiento tiene con esta localidad y con Bouzas, los únicos pueblos que reciben 6.000 euros todos los años por los terrenos del Morredero, dinero que «estas juntas vecinales pueden revertir en muchos beneficios», remarca

Alonso insiste en la instalación de las nuevas placas de rocalux «respetuosas con el patrimonio» que ya dan nombre a las calles de Peñalba de Santiago. Alude también a la instalación de baños públicos autolavables, un proyecto «muy complejo» para el que «ya se ha encontrado la solución para la ubicación» que contará con una inversión de 89.000 euros, un partida que «se recogerá en los próximos presupuestos», según explica.

El edil se ha referido también a los canales, una actuación que gracias al apoyo de la Junta se iniciará la construcción «a lo largo de estos meses» de 25 metros debajo de la Cueva de San Genadio «con un reproducción exacta, precisa y fidedigna de lo que han sido los canales romanos». Avanza Iván Alonso que a partir de ahí va a partir el resto de la recuperación de los canales romanos que va a pasar por Montes de Valdueza y toda la jurisdicción de Ponferrada hasta en una segunda fase llegar a Las Médulas.

Más visitas internacionales

La afluencia de visitantes extranjeros en ambos casos ha ido en aumento. Según los datos de la Asociación de Pueblos Más Bonitos de España, en Ponferrada (Peñalba de Santiago) con un 43,19% y en Molinaseca con un 30,31%, lo que deja de manifiesto que a lo largo del último año ambos enclaves han experimentado una notable presencia internacional, reforzando su atractivo fuera de nuestras fronteras.

En Ponferrada municipio, del que forma parte Peñalba de Santiago, por países, el mayor número de visitantes llegaron de Francia, Reino Unido, Alemania y Estados Unidos. Dentro del turismo nacional, la mayoría llegaron de Madrid, A Coruña y Barcelona. En cuanto a visitas de la comunidad, la mayoría llegaron desde León. Por lo que respecta al perfil sociodemográfico, los visitantes son de clase media-alta y media y con edades entre 40 a 49 años, principalmente.

En Molinaseca el país número uno es Francia, seguido muy de cerca de Estados Unidos e Italia. En cuanto al turismo nacional, Madrid, Barcelona y A Coruña se posicionan los primeros. Por lo que respecta a los visitantes de la provincia de León que llegan a la localidad, la mayoría son de Ponferrada, Bembibre y León. A nivel sociodemográfico el tipo de turista que visita el pueblo es de un nivel medio-alto y la media de edad de los visitantes se sitúa entre 40 y 49 años, en segundo lugar los turistas entre 50 y 59 años y por último entre 30 y 39 años.