Dos muertes conmocionan Posada: «Tuvo que pasar algo, era buena persona»

Posada del Bierzo amaneció teñida de negro. Dos muertes conmocionaron este miércoles a los vecinos de esta pequeña y tranquila localidad, perteneciente al municipio de Carracedelo.

Con asombro y casi sin dar crédito a lo sucedido se despertaron con la noticia de que un hombre de 61 años, vecino del pueblo, había acabado presuntamente con la vida de un joven de 25 años tras dispararle con una escopeta. El suceso se produjo a las 23:25 horas, frente a un local hostelero situado en la calle San Pedro, cuando el joven salía del bar donde había estado tomando algo con unos amigos.

Hasta el lugar del suceso se desplazaron sanitarios de Emergencias de Sacyl y efectivos tanto de la Guardia Civil como de la Policía Municipal de Ponferrada y de la Policía Nacional. Si bien cuando llegaron los primeros la víctima ya había sido trasladado al Hospital del Bierzo, en un vehículo particular, donde finalmente falleció.

Precisamente, en el primer centro sanitario de la comarca situado en la pedanía ponferradina de Fuentesnuevas se vivieron momentos de tensión ante la presencia del dispositivo de seguridad instalado por la Benemérita y la Policía Nacional.

La Guardia Civil activó un amplio dispositivo para localizar al presunto autor del homicidio que finalmente apareció muerto en su coche en un camino entre Posada del Bierzo y Villadepalos, según confirmó el subdelegado del Gobierno en León, Faustino Sánchez.

«Bajó del coche y le pegó un tiro»

Muchas preguntas sin respuesta para un pueblo que aún no da crédito a este dramático suceso. Como desencadenante, en un principio se habló de una discusión, pero un joven, amigo del chico fallecido, que esta misma mañana cerraba la puerta del bar donde trabaja y ante el que sucedieron los hechos, lo desmentía de forma tajante. «Discusión no hubo», indicó a este medio. «Ellos marcharon, se calentó, bajó del coche y le pegó un tiro, sin más», remarcó.

Asegura, además, que ambos ni se conocían. «Se habrían visto por ahí, nada más», señaló. Por ello cree que al presunto autor del disparo que acabó con la vida del muchacho de 25 años «se le puso ir un poco la cabeza».

Un hombre, que contaba con antecedentes previos, tal y como ha podido conocer este medio, por agredir a su propio hermano con un arma blanca.

«Era un hombre muy bueno»

Pocos vecinos paseaban en la mañana de este miércoles por Posada del Bierzo y los pocos que lo hacían preferían no hacer declaraciones a los medios de comunicación que habían llegado al pueblo para conocer detalles del dramático suceso.

Una señora mayor, salía a la puerta de su casa, situada justo encima del bar ante el que sucedieron los hechos, mientras su asistenta realizaba las labores de la casa. Todavía conmocionada no llegaba a dar crédito a nada de lo sucedido.

«Estoy muy sorprendida, esto no es de creer», apuntaba aún consternada. «A este chico le ha tenido que pasar algo para hacer una cosa así porque era una buena persona, de siempre», aseguraba haciendo referencia al vecino de 61 años que presuntamente disparó a un joven. «Era muy servicial, lo daba todo, ayudaba a todo el mundo, es que no sé...».

El sonido del disparo que oyó a las 23.25 horas, momento en el que ocurrió el suceso, le sorprendió cuando ya se había acostado. «Oí un ruido como de un disparo o así pero no me imaginé, ni mucho menos. Y por la mañana cuando me levanté oí esta noticia que nos ha sobrecogido a todos», lamenta.

Asegura que conocía al presunto autor del homicidio porque «era del pueblo de toda la vida». Recuerda que había trabajado en una oficina de Banesto «pero ya hace tiempo» y que ahora «se dedicaba a trabajar en las fincas». Esta vecina de Posada del Bierzo también conocía su afición por la caza de ahí que estuviera en posesión de algún arma para la que contaba con licencia.

Pese a ello no encuentra explicación a lo sucedido. «Era muy razonable, nunca faltón, no lo entiendo, y no es de ahora, de siempre, a cualquiera que le pregunten se desvivía por ayudar a cualquiera, muy buena persona, yo no sé que pudo pasar».

«Siempre ha sido un pueblo tranquilo»

Antonio se había levantado de la cama a las 9 de la mañana porque este miércoles le tocaba pasar el control mensual del Sintrom cuando se sorprendió al ver dos coches de la Guardia Civil en el campo de fútbol del pueblo.

«Le dije a la hija qué cosa más rara y me dijo que como hay un motor ahí para regar el campo igual alguien lo había robado y al salir vimos el helicóptero y ya pensamos que algo había pasado», explicaba de vuelta a casa desde el consultorio médico local.

Fue la persona que realiza las labores de limpieza en su casa la que les dio la noticia tras consultar la información a través de su móvil. Él asegura que «no me enteré de nada», pero sí su asistenta. «Ella dijo que había oído un ruido pero que pensó que era un coche», relata.

A sus 90 años, este vecino de Posada del Bierzo, no sale de su asombro con el trágico suceso «porque este es un pueblo muy tranquilo en el que vivimos cuatro viejos» y en el que «siempre ha sido un pueblo sin enemistades con nadie».

Por ello Antonio no entiende lo ocurrido y al igual que algún otros vecinos de Posada del Bierzo deja en el aire una pregunta que la investigación se ocupará de aclarar: «¿De dónde pudo venir esto?».