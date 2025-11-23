leonoticias - Noticias de León y provincia

Jornada del 25-N.

La Diputación de León impulsa una jornada provincial para mejorar la atención a las víctimas de violencia sexual

El encuentro se celebra el 11 de diciembre en Camponaraya

León

Domingo, 23 de noviembre 2025, 11:12

La Diputación de León, a través del Programa de Mujer, gestionado por el área de Derechos Sociales y Territorio Sostenible que encabeza el diputado Francisco Javier Álvarez, y en colaboración con el grupo de trabajo del Consejo Provincial de la Mujer, organiza una jornada provincial sobre derechos, recursos y coordinación frente a la violencia sexual, un espacio de trabajo conjunto cuyo objetivo es avanzar en la atención integral a las víctimas desde todos los ámbitos implicados.

El encuentro tendrá lugar el 11 de diciembre, de 10 a 14 horas, en la Casa Ucieda Osorio de Camponaraya y contará con la participación de profesionales de los servicios sociales, sanidad, educación, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Fiscalía y entidades sociales que desarrollan su labor en el acompañamiento y protección de las víctimas de violencia sexual.

Durante la jornada se presentará la nueva 'Guía de derechos y recursos para víctimas de violencia sexual', un documento elaborado para facilitar información clara, accesible y actualizada tanto a las víctimas como a los profesionales que intervienen en los diferentes procesos de atención y protección. La guía recoge los pasos, apoyos, derechos y recursos disponibles en la provincia, así como los mecanismos de coordinación entre instituciones.

