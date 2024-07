Diputación también debe mover ficha para dar acceso a Las Eras a la CL-631

Carmen Ramos Páramo del Sil Viernes, 26 de julio 2024, 08:22 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

La patata caliente para facilitar un acceso a las CL-631 para los barrios de Las Eras y Puente Romano de Páramo del Sil también está en manos de la Diputación Provincial de León.

La alcaldesa, Alicia García, ha trasladado al vicepresidente de la Diputación para El Bierzo, Luis Alberto Arias, la necesidad de una intervención teniendo en cuenta que la carretera que une el vial entre Ponferrada y Villablino, que mantiene un carril cerrado por el derrumbe del talud hace más de dos meses, hasta la LE-711 -la que comunica con Fabero- donde está el corte actualmente, es de titularidad de la institución provincial.

«Ese tramo donde está el corte pertenece a la Diputación de León, yo se lo comuniqué para que sepan que tienen ese vial cortado», explicó la regidora municipal. Una advertencia que desde la Diputación han tenido en cuenta y finalmente han confirmado. «Ellos estuvieron haciendo las comprobaciones y efectivamente es de la Diputación», subrayó García.

Por el momento desde la institución provincial no han dado respuesta alguna al Ayuntamiento pero la alcaldesa tiene claro que así «al menos ya están informados, porque no tenían constancia y no se habían dado cuenta de que esa carretera era de ellos».

Así las cosas, Alicia García considera que en este caso, además de la Junta, la Diputación de León también tiene mucho que decir a la hora de dar una solución a un problema que mantiene bloqueado el acceso para los habitantes de ambos barrios. «Entiendo que sí», indicó.

Nueva protesta

Los vecinos repetirán de nuevo este viernes, a las 12.00 horas, las protestas que iniciaron la semana pasada para reclamar a la Junta una solución que les facilite la salida del pueblo a la CL-631. «Nosotros vamos a seguir con la reclamación a nivel municipal y a nivel vecinal», advirtió la primera edil.

Desde el Ayuntamiento critican, además, que la Juno no sea clara a la hora de implicarse públicamente en la búsqueda de una solución alternativa. «Queremos una respuesta en firme y si dicen que no que sea que no, pero no que digan que atiende a cuestiones técnicas pero se seguirán estudiando las posibilidades». «Los vecinos no están conformes, esa es la realidad», concluyó.