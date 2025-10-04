Denuncian la «falta de espacio» en el CRA de Cubillos del Sil Piden que Ayuntamiento y Junta cierren un acuerdo para la ampliación del centro al que asisten alumnos de toda la zona o iniciarán movilizaciones

Leonoticias León Sábado, 4 de octubre 2025, 18:59 Comenta Compartir

Las familias de Cubillos del Sil han hecho una protesta ante la preocupación por la situación actual del colegio rural agrupado, que desde hace varios cursos presenta «una evidente falta de espacio para atender adecuadamente a todo el alumnado».

El crecimiento de la población infantil y el aumento de matrículas hacen que las aulas, servicios e instalaciones resulten «claramente insuficientes», lo que repercute de manera directa en la calidad de la enseñanza, en la organización escolar y en el bienestar de sus hijos e hijas.

Por ello solicitan que el Ayuntamiento de Cubillos del Sil y la Junta de Castilla y León cierren un acuerdo inmediato para la ampliación del colegio.

Los padres creen que deben destinarse los recursos necesarios para garantizar una solución rápida y eficaz, para ejecutar el proyecto sin más demoras. También piden información, transparencia y calendario de actuaciones previstas. «Estamos convencidos de que la educación es un derecho fundamental y que la mejora de nuestro colegio redundará en beneficio no solo de nuestros hijos e hijas, sino también del futuro de todo elmunicipio».

Del mismo modo, adverten que, en caso de no obtener respuesta satisfactoria en un plazo razonable, las familias se verán en la obligación de tomar medidas más serias y visibles de protesta. «Esta demanda no es nueva: llevamos tiempo solicitando soluciones y reclamando una respuesta clara por parte de las administraciones competentes», exponen en su aviso.