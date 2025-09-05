Se declara un incendio en plena noche en El Bierzo A las nueve y media de la noche se informa de las llamas visibles desde varios kilómetros en el término de Vega de Espinareda

Alberto P. Castellanos Viernes, 5 de septiembre 2025, 22:01 | Actualizado 22:08h.

Cuatro semanas después del fatídico 8 de agosto en el que comenzaron algunos de los grandes incendios que han asolado durante días El Bierzo y otras comarcas de León, la alarma vuelve a esta primera comarca con un nuevo fuego declarado ya en plena noche.

A las 21:30 de este 5 de septiembre, según informa la web de Infocal de la Junta, se ha declarado un incendio en una zona boscosa alejada de núcleos de población en la localidad de El Espino, en el término municipal de Vega de Espinareda.

La oscuridad de la noche, a pesar de la luna casi llena en el cielo, ha permitido que las llamas se vieran desde varios kilómetros de distancia. En el momento de la publicación de esta noticia había cuatro medios terrestres trabajando en la zona: un equipo de agentes medioambientales, dos cuadrillas terrestres y una autobomba.