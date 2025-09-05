leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del incendio en El Espino visto desde una carretera cercana.
Imagen del incendio en El Espino visto desde una carretera cercana. EBN

Se declara un incendio en plena noche en El Bierzo

A las nueve y media de la noche se informa de las llamas visibles desde varios kilómetros en el término de Vega de Espinareda

Alberto P. Castellanos

Alberto P. Castellanos

Viernes, 5 de septiembre 2025, 22:01

Cuatro semanas después del fatídico 8 de agosto en el que comenzaron algunos de los grandes incendios que han asolado durante días El Bierzo y otras comarcas de León, la alarma vuelve a esta primera comarca con un nuevo fuego declarado ya en plena noche.

A las 21:30 de este 5 de septiembre, según informa la web de Infocal de la Junta, se ha declarado un incendio en una zona boscosa alejada de núcleos de población en la localidad de El Espino, en el término municipal de Vega de Espinareda.

La oscuridad de la noche, a pesar de la luna casi llena en el cielo, ha permitido que las llamas se vieran desde varios kilómetros de distancia. En el momento de la publicación de esta noticia había cuatro medios terrestres trabajando en la zona: un equipo de agentes medioambientales, dos cuadrillas terrestres y una autobomba.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una exconcursante de Supervivientes cierra su hotel canino en León
  2. 2 Una calle de León recupera la vida con la apertura de dos bares en septiembre
  3. 3 El cierre de Bershka da paso al estreno de una conocida marca de moda en Ordoño II
  4. 4 Desmantelan un punto de venta de droga en pleno centro de León
  5. 5 Califican de «delito de odio» la agresión a un gitano ingresado en la UCI de León
  6. 6 La fábrica de un pueblo de León que reabre un año y medio después de quedar calcinada
  7. 7 La problemática de espigas en León: «Las familias están más concienciadas, pero siguen siendo un peligro»
  8. 8 Un hombre de unos 80 años es atropellado en el centro de León
  9. 9 Dos heridos hospitalizados tras una colisión múltiple en Sahagún
  10. 10 Una mujer de 44 años herida en un choque triple en un cruce en León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elbierzonoticias Se declara un incendio en plena noche en El Bierzo