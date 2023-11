El cupón diario de la Once reparte 70.000 euros en Bembibre

El sorteo del cupón diario de la Once celebrado este miércoles 15 de noviembre dejó un premio total de 70.000 euros en la localidad leonesa de Bembibre, a través de dos cupones premiados con 35.000 euros cada uno.

El agente vendedor Jonathan Gómez Parra fue quien repartió la suerte entre sus vecinos y aseguró que «la sensación más emocionante del trabajo», ya que es una forma de «devolver a la sociedad parte de la generosidad que cada día muestran con la organización y sus fines sociales».

Jonathan no quiso perder la oportunidad de recordar a sus clientes «que tienen una nueva oportunidad de ser los afortunados» con el Extra de Navidad de la Once, que se celebra el 1 de enero. Los cupones de la Once, y el resto de sus productos de juego responsable, se pueden adquirir en su red de 19.000 vendedores, en www.juegosonce.es y en establecimientos autorizados.